Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Switzerland World Cup 2026 tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas de última hora para el Mundial de Suiza 2026: fechas de la fase eliminatoria, calendario de los octavos de final, precios y más

SHOPPING
Tickets
World Cup
Switzerland

Todo lo que necesitas saber para ver a Suiza en acción en el Mundial

En 2025 Suiza terminó primera en su grupo de clasificación al Mundial y se mantuvo invicta todo el año.

¿Llegará Suiza a lo más alto en Norteamérica? Podrías estar allí para descubrirlo. 

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus entradas y cuánto cuestan.

Entradas parael Mundial de Suiza 2026.Reserva ahora

¿Cuál es el calendario de partidos de Suiza en la fase de grupos del Mundial 2026?

FechaPartido (hora local)SedeEntradas
Sábado 13 de junioSuiza vs. Catar (12:00)Levi's Stadium (Santa Clara)1-1
Jueves 18 de junioSuiza vs Bosnia (18:00 h)Estadio SoFi (Inglewood)4-1
Miércoles 24 de junioCanadá vs. Suiza (12:00)BC Place (Vancouver)1-2
Viernes 3 de julioOctavos de final: Suiza vs. ArgeliaBC Place (Vancouver)2-0
Martes 7 de julioOctavos de final: Suiza vs. Ghana o ColombiaBC Place (Vancouver)Comprar entradas
Sábado 11 de julioPOSIBLE cuartos de final: Suiza vs. Argentina / Cabo Verde / Australia / EgiptoArrowhead Stadium (Kansas City)Comprar entradas
Miércoles 15 de julioPOSIBLE semifinal: Ganador del partido 99 vs. ganador del partido 100Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)Comprar entradas
Domingo 19 de julioFinal de la Copa del Mundo 2026Estadio MetLife (Nueva York)Comprar entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Suiza 2026

Los sorteos oficiales de entradas —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

World Cup
Switzerland crest
Switzerland
SUI
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son ahora escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la fase de venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Suiza 2026?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Suiza se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

EscenarioRango de precios
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60–620 dólares
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares
Octavos de final105–750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1 775 $
Semifinales 420–3 295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

Qué esperar de Suiza en el Mundial

En Catar 2018 arrancó con un 1-0 sobre Camerún, perdió 0-1 con Brasil y, gracias a un 3-2 ante Serbia (11 amarillas), alcanzó los octavos.

En 2026 debutará ante Catar en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Los Maroons, anfitriones hace cuatro años, no sumaron puntos ni marcaron goles.

Permanecerán en California para su segundo partido, aunque se moverán al SoFi Stadium de Inglewood para medirse con el ganador de la repesca europea (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte).

Suiza buscará tener ya la clasificación antes de cerrar la fase de grupos contra Canadá, que pese a no haber sumado nunca puntos en la Copa del Mundo contará con el respaldo de su público.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que acogerán los partidos:

PaísEstadio (ciudad)Capacidad
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Foxborough) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG (Houston)68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Inglewood) 69 650 
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091 
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827 
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

Entradas parael Mundial de Suiza 2026.Reserva ahora

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google