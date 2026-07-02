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Croatia World Cup tickets 2026Getty
Croatia World Cup Tickets

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Cómo comprar entradas de última hora para el Mundial de Croacia 2026: reventa, calendario de eliminatorias, precios y más

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L. Modric

Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para ver a Croacia en el Mundial

Croacia, con más de una década de talento y resistencia, disputa su cuarto Mundial consecutivo y el séptimo desde 1998.

Los «Vatreni» han callado a los escépticos y llegan a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Portugal como maestros de los grandes torneos. 

Se clasificó segunda del Grupo L tras una ajustada victoria 2-1 sobre Ghana.

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Próximos partidos y resultados de Croacia en el Mundial 2026

Fecha (hora de inicio)PartidoSedeResultado final / Entradas
Miércoles 17 de junioInglaterra vs. CroaciaEstadio AT&T (Arlington, EE. UU.)4-2
Martes 23 de junio (19:00 h, hora del Este)Panamá vs. Croacia BMO Field (Toronto, Canadá)0-1
Sábado 27 de junio (17:00 h, hora del Este)Croacia vs. GhanaLincoln Financial Field (Filadelfia, EE. UU.)2-1
Jueves 2 de julio (19:00)Octavos de final: Portugal vs. CroaciaBMO Field (Toronto, Canadá)Comprar entradas

Trayectoria de Croacia en la fase eliminatoria del Mundial 2026 y entradas

Fecha y hora localRonda y partidoLugarEntradas
2 de julio, 19:00 h EDTOctavos de final: Portugal vs. CroaciaEstadio BMO, Toronto, CanadáComprar entradas
6 de julio, 14:00 h CDTOctavos de final: Portugal/Croacia vs. España/AustriaEstadio AT&T, Arlington, EE. UU.Comprar entradas
10 de julio, 17:00 PDTCuartos de final: EE. UU. / Bélgica vs. Croacia (posible)SoFi Stadium, Inglewood, EE. UU.Comprar entradas
14 de julio, 19:00 h CDTSemifinales: Francia, Alemania o Países Bajos vs. Croacia (posible)Estadio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, EE. UU.Comprar entradas
19 de julio, 16:00 h EDTFinal: Ganador del partido 101 vs. Croacia (posible)Estadio MetLife, East Rutherford, EE. UU.Comprar entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Croacia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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Entradas para el Mundial de Croacia 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares en la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6.730 dólares para la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

CategoríaFase de gruposOctavos y CuartosSemifinales y Final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400–800 $1.000 - 4.210
Categoría 3100–200 $200 $ - 500 $600 - 2.790
Categoría 460–120 $150–350 $400 $ - 2.030 $

*Nota: Los precios pueden variar según la demanda y el recinto.

Qué esperar de Croacia en el Mundial 2026

Bajo la dirección de Zlatko Dalic, Croacia mantiene su estatus de especialista en grandes torneos. El equipo ha renovado su plantilla con jóvenes talentos sin perder la inteligencia táctica que lo caracteriza desde hace una década.

A sus 40 años, el legendario Luka Modrić sigue desafiando al tiempo y aporta liderazgo y visión de clase mundial. En el centro del campo cuenta con el incansable Mateo Kovačić y el creativo Nikola Vlašić.

En defensa, Joško Gvardiol se ha consolidado como uno de los mejores centrales del mundo, mientras que Dominik Livakovic sigue siendo un muro bajo los palos, especialmente en penaltis bajo presión.

Su mayor fortaleza es el juego colectivo y el dominio en el centro del campo. Probablemente controlarán la posesión y atacarán en el momento oportuno, imponiendo su superioridad técnica.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación puedes ver las ciudades y los estadios que acogerán los partidos:

PaísEstadio (ciudad)Capacidad
CanadáBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Estadio BBVA (Monterrey)50 113
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Estadio Gillette (Foxborough)63 815
 Estadio AT&T (Dallas)70 122
 Estadio NRG (Houston)68 311
 Estadio Arrowhead (Kansas City)67 513
 Estadio SoFi (Inglewood)69 650
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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