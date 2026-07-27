Cómo comprar entradas de última hora para el Lollapalooza 2026 en Chicago: Charli XCX, Lorde, Tate McRae y muchos más

Grant Park, en Chicago, vuelve a ser el centro de la música mundial con Lollapalooza del 30 de julio al 2 de agosto de 2026. El festival presenta uno de los carteles más fuertes de su historia.

Tanto si eres un veterano de Lolla como si vas por primera vez, la mezcla de cabezas de cartel de primer nivel, estrellas emergentes y el inigualable skyline de Chicago lo convierten en un fin de semana imperdible.

Las entradas oficiales se agotan rápido —algunos días ya están agotados—, pero aún puedes conseguir la tuya. Deja que GOAL te muestre cómo y dónde comprar tus tickets para el Lollapalooza 2026.

¿Cuándo es el Lollapalooza 2026?

Se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto en el Grant Park de Chicago. Contará con ocho escenarios y las puertas abrirán a las 11:00, cerrando a las 22:00 cada día (hora central).

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Del 30 de julio al 2 de agosto Lollapalooza 2026 Grant Park, Chicago, EE. UU. Entradas

¿Dónde comprar entradas para Lollapalooza 2026?

Las entradas se pusieron a la venta en marzo de 2026, poco después del anuncio del cartel. Puedes comprarlas en Lollapalooza.com, donde encontrarás abonos General Admission (GA), GA+, VIP, Platinum y Cabana.

Los abonos de cuatro y dos días se agotaron en semanas, igual que las entradas de un día para jueves, viernes y sábado. Todavía quedan entradas de admisión general para el domingo 2 de agosto, y puedes unirte a la lista de espera oficial en lollapalooza.com/tickets para optar a abonos de cuatro días si se liberan.

Si te quedaste sin entradas, en plataformas de reventa como StubHub aún hay pases de un día, varios días y cuatro días.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lollapalooza 2026?

Los precios varían según la categoría y la fecha de compra. Desglose oficial:

Entrada general de 1 día:175–185dólares (solo domingo en la web oficial)

Abono de 4 días: desde 439 $ (agotado, solo lista de espera)

GA+ de 4 días: desde 789 dólares

VIP de 4 días: desde 1.749 dólares

Platino de 4 días: de 2.100 a 4.800 dólares, según disponibilidad

En reventa (StubHub, etc.), el abono de un día ronda los 175–250$ y el GA de cuatro días, los 730–860 $. Los precios varían, así que conviene comparar antes de comprar.

¿Quiénes actuarán en el Lollapalooza 2026?

Más de 170 artistas se presentarán en ocho escenarios durante los cuatro días.

Los cabezas de cartel de cada día son:

Jueves 30 de julio: Lorde y John Summit

Viernes 31 de julio: Charli XCX y The Smashing Pumpkins

Sábado 1 de agosto: Olivia Dean y JENNIE

Domingo 2 de agosto: Tate McRae y The xx

También en el cartel:

Género Artículos Pop Zara Larsson, Muna Rock/Alternativo Turnstile, Wet Leg, The Neighbourhood, Geese, Yungblud Hip-hop Lil Uzi Vert, Freddie Gibbs, Clipse Electrónica The Chainsmokers K-pop (G)I-DLE, aespa Indie Ethel Cain, Beabadoobee, Suki Waterhouse, Blood Orange, Sombr

¿Qué esperar del Lollapalooza 2026?

Tras dos décadas en el Grant Park de Chicago, el festival nació como gira estadounidense en 1991 y hoy es una marca global con ediciones en Sudamérica, Europa y Asia. La cita de Chicago, la original y la mayor, promete en 2026 su propuesta más ambiciosa.

Este año estrena lujosas Northside Suites: un área privada con aire acondicionado, terraza y comida para hasta 15 personas. Después de los escenarios principales, la fiesta continúa en aftershows de Metro, House of Blues, Lincoln Hall y Schubas.

Con cabezas de cartel como Charli XCX, Lorde y Tate McRae, el festival promete un fin de semana inolvidable.