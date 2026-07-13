Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más

La fiebre del Mundial 2026 sigue aumentando con el arranque del torneo norteamericano el 11 de junio.

Puede que las entradas hayan volado, especialmente ahora que ya están confirmados todos los equipos y partidos, pero no te preocupes si todavía no has conseguido las tuyas.

GOAL te trae la última guía sobre las entradas para el Mundial 2026, incluida información sobre cómo comprar entradas oficiales de reventa y más.

Navegar por las plataformas oficiales de reventa requiere paciencia y buen timing para conseguir entradas de última hora para los partidos de alta demanda del torneo. Los aficionados a distancia también pueden optimizar sus planes para los días de partido asegurando con antelación bonos de apuestas para nuevos clientes. Aprovecha nuestro código promocional verificado de 1xbet para disfrutar de créditos promocionales exclusivos en tu cuenta.

Lista de partidos del Mundial 2026: cómo conseguir entradas de reventa

Fecha y hora de inicio Detalles del partido Ubicación Entradas 7 de julio, 12:00 EDT Octavos de final: Argentina vs Egipto Atlanta Stadium, Estados Unidos Comprar entradas 7 de julio, 16:00 PDT Octavos de final: Suiza vs Colombia Vancouver Stadium, Canadá Comprar entradas 9 de julio, 18:00 EDT Cuartos de final 1: Francia vs Marruecos Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos Comprar entradas 10 de julio, 18:00 PDT Cuartos de final 2: España vs Bélgica SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos Comprar entradas 11 de julio, 16:00 EDT Cuartos de final 3: Noruega vs Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos Comprar entradas 11 de julio, 18:00 CDT Cuartos de final 4: Argentina/Egipto vs Suiza/Colombia Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos Comprar entradas 14 de julio, 19:00 CDT Semifinal 1: Francia/Marruecos vs España/Bélgica Dallas Stadium, Estados Unidos Comprar entradas 15 de julio, 20:00 EDT Semifinal 2: Noruega/Inglaterra vs Argentina/Egipto/Suiza/Colombia Atlanta Stadium, Estados Unidos Comprar entradas 18 de julio, 15:00 EDT Partido por el tercer puesto: Perdedor de la semifinal 1 vs Perdedor de la semifinal 2 Miami Stadium, Estados Unidos Comprar entradas 19 de julio, 15:00 EDT Final del Mundial: Ganador de la semifinal 1 vs Ganador de la semifinal 2 New York New Jersey Stadium, Estados Unidos Comprar entradas

¿Cuánto cuestan las entradas de reventa para el Mundial 2026?

Las entradas oficiales para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: La más cara, situada en la grada baja.

La más cara, situada en la grada baja. Categoría 2: Abarca tanto la grada alta como la baja fuera de las zonas de la Categoría 1.

Abarca tanto la grada alta como la baja fuera de las zonas de la Categoría 1. Categoría 3: Principalmente en la grada alta, más allá de las Categorías 1 y 2.

Principalmente en la grada alta, más allá de las Categorías 1 y 2. Categoría 4: La más asequible, situada en la grada alta fuera de las demás categorías.

Los precios han fluctuado a lo largo de las distintas fases de lanzamiento/venta de entradas y conviene saber que los mercados secundarios no suelen ceñirse a estos precios oficiales. Estos son más o menos los precios que encontrarás en las plataformas secundarias:

Fase Rango de precios de las entradas (valor nominal) Precio medio en el mercado secundario Entradas Fase de grupos (sin incluir a las anfitrionas) 60 $ - 620 $ 150 $ - 950 $ Entradas Fase de grupos (partidos de Estados Unidos, Canadá y México) 75 $ - 2.735 $ 800 $ - 3.800 $ Entradas Dieciseisavos de final 105 $ - 750 $ 350 $ - 1.400 $ Entradas Octavos de final 170 $ - 980 $ 550 $ - 2.000 $ Entradas Cuartos de final 275 $ - 1.775 $ 1.000 $ - 3.500 $ Entradas Semifinales 420 $ - 3.295 $ 1.800 $ - 6.200 $ Entradas Final 2.030 $ - 10.875 $ 4.185 $ - 9.805 $+ Entradas

Nota: Los precios de las entradas fluctúan con regularidad debido a la tarificación dinámica y a la demanda de reventa. La clasificación refleja los precios públicos más altos citados en el momento de redactar este artículo y puede cambiar a medida que se acerque el torneo.

¿Cómo conseguir entradas de reventa para el Mundial 2026?

Los aficionados han podido comprar entradas oficiales para los partidos del Mundial 2026 a través de la web de la FIFA desde septiembre de 2025.

La última fase oficial de venta de entradas del Mundial, la fase de venta de última hora, comenzó el 1 de abril y se prolongará hasta el final del torneo.

Si buscas opciones de reventa, esto es lo que debes saber:

FIFA Resale/Exchange Marketplace

El canal oficial para reservar entradas de reventa es el FIFA Resale/Exchange Marketplace, accesible a través de FIFA.com/tickets.

La plataforma, que se lanzó originalmente en octubre de 2025, reabrió el 2 de abril y permanecerá abierta hasta una hora antes del inicio de cada partido correspondiente.

El FIFA Resale Marketplace está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales.

Mercados secundarios

Los vendedores externos, como StubHub, también tendrán disponibilidad de entradas para el Mundial 2026.

Aunque existen mercados secundarios, siempre conviene actuar con cautela al comprar entradas por esta vía y los precios pueden estar muy inflados.

También es importante que te asegures de que cualquier vendedor externo utilice la función oficial de Transferencia de Entradas de la FIFA al mover la entrada directamente a tu cuenta de la FIFA.

Un punto clave para los compradores de reventa: la disponibilidad puede ser muy limitada y las entradas pueden aparecer de forma esporádica. Los aficionados que esperen conseguir entradas de reventa deben consultar la plataforma con frecuencia, actuar rápido cuando aparezcan entradas y tener preparados de antemano los datos de pago.

Mercado de Intercambio de la FIFA

El Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) es la plataforma oficial para que los residentes de México revendan, compren o intercambien de forma segura entradas para el Mundial 2026.

México cuenta con protecciones legales específicas para la reventa, lo que da lugar a un sistema ligeramente diferente.

A diferencia del principal FIFA Resale Marketplace, las entradas en el mercado de México son estrictamente solo a valor nominal, por lo que los vendedores no pueden ponerlas a la venta para obtener beneficios.

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos a lo largo de 34 días por Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.

Las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son las siguientes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Allá por junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Consulta a continuación esas ciudades y los estadios que se utilizarán como sedes: