WWE vuelve a la carretera, y Raw, SmackDown y los grandes Premium Live Events pasan por pabellones y estadios de toda Norteamérica.

WWE ha construido su reputación produciendo algunas de las rivalidades más icónicas de la historia del entretenimiento deportivo, desde Hulk Hogan y Andre the Giant hasta Stone Cold Steve Austin y The Rock, pasando por el roster actual encabezado por nombres como Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes y CM Punk.

WWE confirmó que WrestleMania saldrá de Norteamérica por primera vez en la historia en 2027, con destino a Riad, Arabia Saudí, como parte de Riyadh Season. Pero antes de ese movimiento histórico, todavía queda por delante un cargado calendario de 2026, que incluye Money in the Bank y Survivor Series: WarGames. GOAL tiene todos los detalles a continuación sobre cómo asegurar hoy mismo tus asientos.

¿Cuáles son los próximos eventos de WWE?

WWE está constantemente de gira, con nuevas fechas de Raw y SmackDown añadidas a lo largo del año. Aquí tienes un resumen de las próximas citas confirmadas en Norteamérica.

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Jue. 20 de ago., 19.30 h WWE Summer Tour Canada Life Place, London, Ontario (Canadá) Entradas Vie. 21 de ago., 19.30 h WWE Friday Night SmackDown Scotiabank Arena, Toronto, Ontario (Canadá) Entradas Sáb. 22 de ago., 19.30 h WWE Summer Tour Rogers Place, Edmonton, Alberta (Canadá) Entradas Dom. 23 de ago., 19.00 h WWE Summer Tour Scotiabank Saddledome, Calgary, Alberta (Canadá) Entradas Lun. 24 de ago., 19.30 h WWE Monday Night Raw Canadian Tire Centre, Ottawa, Ontario (Canadá) Entradas Vie. 28 de ago., 19.30 h WWE RAW & SmackDown Rocket Arena, Cleveland, Ohio Entradas Sáb. 29 de ago., 19.30 h WWE Summer Tour Enmarket Arena, Savannah, Georgia Entradas Dom. 30 de ago., 19.00 h WWE Summer Tour North Charleston Coliseum, North Charleston, Carolina del Sur Entradas Dom. 6 de sep., 19.30 h WWE Sunday Night's Main Event State Farm Arena, Atlanta, Georgia Entradas Lun. 7 de sep., 18.30 h WWE Monday Night Raw Legacy Arena, Birmingham, Alabama Entradas

WWE anuncia con regularidad nuevos bloques de fechas, y recientemente la promoción confirmó más shows de Raw y SmackDown hasta abril de 2027 como parte de la gira Road to WrestleMania. Los aficionados deberían seguir consultándolo, ya que cada pocas semanas se añaden nuevas ciudades y pabellones al calendario.

¿Dónde comprar entradas para WWE?

Para la selección más amplia de asientos en todas las fechas de esta lista, StubHub es la opción de referencia. Todas las compras en la plataforma están cubiertas por la garantía FanProtect de StubHub, así que sabes exactamente lo que estás comprando antes de completar la operación, y puedes comparar secciones y precios lado a lado para encontrar la mejor oferta disponible para tu presupuesto.

WWE también vende entradas directamente a través de WWE.com/Events para los shows recién anunciados, normalmente con una ventana de preventa para aficionados que se abre uno o dos días antes de la venta general. Para los aficionados que buscan una entrada concreta para eventos PLE, como Wrestlemania y SummerSlam, los mercados de reventa suelen ser la forma más fiable de garantizarse un asiento una vez que se ha agotado la asignación principal.

Sea cual sea la vía que elijas, reservar pronto es la forma más inteligente de asegurarte el precio disponible más barato, ya que las entradas para grandes eventos como Wrestlemania suelen subir de manera constante a medida que se acerca la fecha.

¿Cuánto cuestan las entradas para WWE?

Los precios de las entradas varían mucho según el show, la ciudad y lo cerca que estés del ringside, pero realmente hay algo para todos los bolsillos.

Eventos regulares de Raw y SmackDown: las entradas arrancan en torno a los 50 a 75 $ para asientos en la parte alta, lo que las convierte en algunas de las entradas en vivo más asequibles del entretenimiento deportivo en Norteamérica.

Shows de pabellón de gama media: espera pagar en la franja de 100 a 150 $ por un buen asiento en la parte baja con una vista clara del ring.

Wrestlemania y otros premium live events: los precios parten de alrededor de 50 a 100 $ o más para asientos de acceso básico, suben a varios cientos para las secciones bajas y mucho más para ringside y asientos a pie de pista.

Paquetes hospitality y VIP: WWE y sus socios ofrecen periódicamente paquetes prémium que incluyen ventajas como acceso anticipado, merchandising exclusivo y mejores líneas de visión, con un precio significativamente superior al de las entradas estándar.

La forma más barata de entrar casi siempre es una entrada estándar para Raw o SmackDown comprada con bastante antelación a la fecha del show, así que, si el presupuesto es la prioridad, apunta a una grabación regular de televisión en lugar de un premium live event.



