La liga francesa (Ligue 1) siempre ha contado con un enorme seguimiento entre los aficionados al fútbol europeos y de todo el mundo, y el dominio continuado del Paris Saint-Germain, ahora con cinco títulos de liga consecutivos junto a la defensa de la Champions League, no ha hecho más que elevar aún más su perfil de cara a 2026/27.

Aunque el Paris Saint-Germain sigue siendo el equipo más destacado del fútbol francés, el deseo general de viajar y vivir partidos en estadios de todas las partes de Francia sigue creciendo de forma significativa, con dos equipos recién ascendidos, Troyes y Le Mans, que añaden nuevas historias a la división esta temporada.

Deja que GOAL te guíe para hacer realidad tus propias fantasías futbolísticas francesas consiguiendo una entrada para un próximo partido de Ligue 1 esta temporada.

Próximos partidos y entradas de la jornada 1 de la Ligue 1

Fecha y hora (CET) Partido Estadio Entradas Vie. 21 de ago., 20:45 Marseille vs Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Entradas Sáb. 22 de ago., 17:15 Lens vs Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Entradas Sáb. 22 de ago., 20:45 Le Mans vs Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Entradas Sáb. 22 de ago., 20:45 Nice vs Lorient Allianz Riviera (Nice) Entradas Sáb. 22 de ago., 20:45 Toulouse vs Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Entradas Sáb. 22 de ago., 20:45 Troyes vs Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Entradas Dom. 23 de ago., 15:00 Angers vs Lille Raymond Kopa Stadium (Angers) Entradas Dom. 23 de ago., 17:15 Le Havre vs Monaco Stade Océane (Le Havre) Entradas Dom. 23 de ago., 20:45 Paris Saint-Germain vs Rennes Parc des Princes (Paris) Entradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 2 de la Ligue 1

Fecha y hora (CET) Partido Estadio Entradas Vie. 28 de ago., 20:45 Lille vs Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Entradas Sáb. 29 de ago., 17:15 Strasbourg vs Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Entradas Sáb. 29 de ago., 20:45 Auxerre vs Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Entradas Sáb. 29 de ago., 20:45 Brest vs Toulouse Stade Francis-Le Ble (Brest) Entradas Sáb. 29 de ago., 20:45 Lorient vs Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Entradas Sáb. 29 de ago., 20:45 Olympique Lyonnais vs Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Entradas Dom. 30 de ago., 15:00 Paris FC vs Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Entradas Dom. 30 de ago., 17:15 Rennes vs Le Mans Roazhon Park (Rennes) Entradas Dom. 30 de ago., 20:45 Monaco vs Marseille Stade Louis II (Monaco) Entradas

Los diez partidos estrella de la temporada seleccionados oficialmente para su retransmisión en directo también incluyen el viaje del PSG a Marsella el 20 de septiembre y el encuentro de vuelta en el Parc des Princes el 7 de febrero, ambas fechas clave para los aficionados que buscan entradas para Le Classique.

Cómo comprar entradas de la Ligue 1

Para comprar entradas para partidos de la Ligue 1, el método más fiable es acudir a las páginas oficiales de los clubes.

Puede que necesites crear una cuenta y facilitar información personal. Las entradas suelen ponerse a la venta entre 4 y 6 semanas antes del día del partido.

Aunque las entradas para los partidos de los clubes más grandes, como el PSG, suelen agotarse rápidamente, las de muchos otros equipos son más accesibles.

Si las entradas se han agotado a través de los canales oficiales o buscas conseguir entradas de última hora, quizá te interese considerar vendedores secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Ligue 1?

El coste de las entradas para partidos de la Ligue 1 varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en función de grupos de edad, incluidas categorías de adulto, júnior y sénior, pero estos tramos difieren de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación de los asientos dentro de los estadios afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las mejores vistas tienen el coste más alto.

Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, con enfrentamientos estrella ante rivales de renombre, como 'Le Classique' (PSG vs Marseille) y 'Le Derby des Olympiques' (Olympique Lyonnais vs Marseille), dentro del nivel más alto, con precios que suben en consecuencia.

Clubes de la Ligue 1 2026/27 por precio de entradas

Club Estadio Rango de precio de las entradas (adulto) Angers Stade Raymond Kopa 15 €-70 € Auxerre Stade Abba Deschamps 15 €-65 € Brest Stade Francis-Le-Bleu 15 €-75 € Le Havre Stade Oceane 15 €-70 € Le Mans Stade Marie-Marvingt 15 €-60 € Lens Stade Bollaert-Delelis 20 €-95 € Lille Stade Pierre-Mauroy 25 €-110 € Lorient Stade du Moustoir 15 €-65 € Lyon Groupama Stadium 25 €-120 € Marseille Stade Vélodrome 30 €-220 € Monaco Stade Louis II 20 €-100 € Nice Allianz Riviera 20 €-90 € Paris FC Stade Jean-Bouin 15 €-70 € Paris Saint-Germain Parc des Princes 45 €-350 € Rennes Roazhon Park 20 €-85 € Strasbourg Stade de la Meinau 20 €-90 € Toulouse Stadium de Toulouse 15 €-75 € Troyes Stade de l'Aube 15 €-60 €

¿Qué esperar de la temporada de Ligue 1?

Sea cual sea el partido de Ligue 1 para el que decidas reservar entradas, es probable que veas a algunas jóvenes promesas brillantes del futuro. Toda una hornada de famosos jugadores franceses inició sus impresionantes carreras en su país, entre ellos Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry y Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) y Michel Platini (Nancy), por citar solo algunos.

Además de ser reconocida como una cantera para formar a jóvenes talentos franceses, la Ligue 1 también cuenta con figuras globales del fútbol actual, como Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun y Endrick.

El Paris Saint-Germain sigue siendo el gran referente de la Ligue 1, y la demanda de entradas para verlo en acción en el Parc des Princes siempre es alta. La temporada pasada volvió a ser otra campaña dominante para Les Rouge-et-Bleu, que conquistó un quinto título consecutivo de la liga francesa, el 14º de su historia, superando un inusual desafío por el título del RC Lens con un partido por disputar.

No solo dominó en el frente doméstico, sino que el equipo de Luis Enrique también defendió con éxito su corona europea al derrotar al Arsenal en la final de la Champions League para convertirse en el primer equipo que revalida el trofeo desde el Real Madrid en 2018. Ahora se sitúa entre un grupo de élite de clubes, entre ellos Real Madrid, Bayern de Múnich y Ajax, que han ganado dos veces seguidas la principal competición europea en la era moderna.

No son muchos los equipos en el mundo que pueden presumir de una vitrina de trofeos como la del PSG. El club más laureado de Francia, pese a haberse fundado hace poco más de medio siglo, ha acumulado más de 50 grandes títulos.

La temporada del Marseille contó una historia muy distinta. Roberto De Zerbi fue destituido en febrero tras una racha complicada de resultados, con Habib Beye finalmente nombrado entrenador después de un breve periodo como interino, y el club cayó hasta la quinta posición en la clasificación final, quedándose sin fútbol de Champions League en favor de una plaza en la Europa League. Pese al decepcionante desenlace, el Marseille sigue siendo uno de los clubes con más apoyo de Francia, con asistencias que superan regularmente los 60.000 espectadores en el Stade Velodrome, también conocido como Orange Velodrome, que tiene la mayor capacidad de la Ligue 1.

El Marseille también se convirtió de forma célebre en el primer club francés en ganar la Champions League. Un equipo capitaneado por la leyenda francesa Didier Deschamps y que incluía a jugadores como Basile Boli y Marcel Desailly derrotó al AC Milan por 1-0 en la final de 1993 en Múnich para convertirse en rey de Europa. Otros clubes franceses que suelen registrar grandes asistencias en casa incluyen a Olympique Lyonnais, Lille y Lens, mientras que los recién ascendidos Troyes y Le Mans, este último de regreso a la máxima categoría tras 16 años de ausencia, añaden nuevos escenarios al calendario esta temporada.