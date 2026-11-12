«¡Como ChatGPT!»: Rio Ferdinand carga contra el Manchester United por su «irrespetuoso» comunicado sobre el despido de Michael Carrick

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Rio Ferdinand ha arremetido contra la directiva del Manchester United y ha comparado el comunicado oficial del club sobre el despido de Michael Carrick con un mensaje frío generado por inteligencia artificial. El exdefensa del Manchester United expresó su frustración después de que el club confirmara la salida de su antiguo compañero mediante un breve comunicado escrito, sin declaraciones públicas de los altos cargos.

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Carrick, destituido con rapidez

El Manchester United puso fin a su relación con Michael Carrick tras una breve reunión matinal en la ciudad deportiva. El excentrocampista llegó a Carrington poco antes de las 8:00 y fue destituido poco después. Abandonó las instalaciones a las 10:18.

El departamento de comunicación del club publicó posteriormente un comunicado de 142 palabras en el que confirmaba su salida. Ninguno de los principales responsables de la decisión, como el director ejecutivo Omar Berrada o el director técnico Jason Wilcox, hizo declaraciones públicas.

Según se informa, la cúpula del club, incluidos Sir Jim Ratcliffe y la familia Glazer, había tomado la decisión un día antes en el sur de Francia, mientras Carrick seguía a la espera en Inglaterra.

Ferdinand critica un comunicado que parece hecho con IA

Ferdinand recurrió enseguida a las redes sociales para expresar su enfado por el carácter impersonal del comunicado. El exdefensa exigió que la directiva de Old Trafford diera la cara.

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«El comunicado del Manchester United parece de Chat GPT… ¡Quiero oír una voz!», escribió Ferdinand. «Quiero ver una cara detrás de esto…»

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Más tarde, en Rio Ferdinand Presents, Ferdinand profundizó en su malestar por el proceso en su conjunto. Criticó duramente la forma de actuar de la directiva entre bastidores y sugirió que las filtraciones carecían de la más mínima consideración.

«Hay que hacer todo lo posible para que esto termine de la manera más amistosa, respetuosa y agradable posible», dijo Ferdinand. «Creo que la forma en que se ha hecho podría haber sido mejor. Las filtraciones procedentes del club son terribles y no dejan bien a nadie.

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«Aumentan la falta de respeto hacia la persona que estaba al frente en ese momento. Es terrible que todo esto se desarrolle públicamente de esta manera. Lo mínimo que debería recibir es un poco de respeto».

El United explica su difícil decisión

Pese a un balance de 14 victorias, seis empates y ocho derrotas bajo su dirección, el United decidió destituir a Carrick tras un comienzo de la nueva temporada por debajo de las expectativas. Esa racha frustrante incluyó una eliminación temprana en la Carabao Cup ante el Brighton.

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El comunicado íntegro del club decía: «El Manchester United confirma que Michael Carrick ha dejado su puesto de entrenador del primer equipo masculino.

«Michael regresó al club en enero y llevó al equipo al tercer puesto de la Premier League. Ganó 12 de los 17 partidos que quedaban de la temporada 2025/26 y sumó más puntos que ningún otro equipo de la liga durante ese periodo.

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«Tras un comienzo de temporada decepcionante, el club ha llegado a la conclusión, extremadamente difícil, de que es necesario un cambio para alcanzar nuestras ambiciones. Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Al igual que hizo como jugador, ha demostrado los más altos niveles de dedicación y profesionalidad durante toda esta nueva etapa en el club.

«Siempre recordaremos con cariño su liderazgo y sus logros de la temporada pasada. El club tiene la intención de nombrar a un sustituto permanente lo antes posible».

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Pochettino espera su oportunidad

El United se está moviendo con rapidez para encontrar un sustituto permanente y salvar una temporada en la que no acaba de arrancar. Mauricio Pochettino se ha convertido en el principal favorito para tomar las riendas en Old Trafford.

Según se informa, el Manchester United ha alcanzado un acuerdo verbal con el exentrenador del Chelsea y el Tottenham. Tras las conversaciones positivas del miércoles, el United se ha dirigido formalmente a US Soccer para que libere a Pochettino de sus actuales funciones al frente de la selección de Estados Unidos.