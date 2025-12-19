Cómo agregar GOAL a las fuentes preferidas de Google

Google ha lanzado una nueva función que te permite elegir tus editores de noticias favoritos, lo que significa que puedes asegurarte de ver mucho más de ellos al navegar en línea.

Con el lanzamiento de 'Fuentes Preferidas', ahora puedes personalizar y personalizar las Noticias Principales, lo que te permite crear una experiencia mejorada, mejor adaptada a tus intereses o gustos.

Ya sea que estés interesado en ver qué está sucediendo con las aventuras de Lionel Messi con el Inter Miami, escuchar las últimas noticias sobre Ted Lasso o obtener el resumen completo sobre la Copa del Mundo, puedes hacerlo siguiendo unos sencillos pasos.

Cómo añadir GOAL a las Fuentes Preferidas en Google

Para añadir GOAL a tus fuentes preferidas en Google, puedes simplemente hacer clic en el enlace directo a continuación.

Alternativamente, puedes seguir estos cinco sencillos pasos:

Busca cualquier tema en Google. Haz clic en el icono a la derecha de Top Stories. Escribe 'GOAL' o 'goal.com' en la barra de búsqueda. Selecciona GOAL marcando la casilla a la derecha. ☑ Refresca tu búsqueda y ve más historias de GOAL.

Después de hacer lo anterior, comenzarás a ver más historias y características de GOAL en tus resultados de búsqueda.

Como explica el explicador oficial de Google: "Una vez que seleccionas tus fuentes, aparecerán con más frecuencia en Top Stories o en una sección dedicada 'De tus fuentes' en la página de resultados de búsqueda. Todavía verás contenido de otros sitios y podrás gestionar tus selecciones en cualquier momento."

Puedes seleccionar múltiples fuentes preferidas - no hay límite - y eso significa que puedes curar una variedad de fuentes que prefieres ver cuando buscas cosas en línea.

Google

Google

¿Qué son 'Fuentes Preferidas' en Google?

Fuentes Preferidas es una función en Google Top Stories que permite a los usuarios seleccionar los sitios web que prefieren ver en los resultados.

Se lanzó inicialmente en agosto de 2025 para usuarios en los Estados Unidos e India, pero se ha implementado en más países desde entonces.

Google explicó que las Fuentes Preferidas te permiten "seleccionar tus fuentes favoritas y mantenerte al día con el contenido más reciente de los sitios que sigues y a los que te suscribes, ya sea tu blog deportivo favorito o un medio de noticias local." Por lo tanto, una vez que hayas seleccionado tus fuentes preferidas, "comenzarás a ver más de sus artículos mostrados de manera destacada en las Principales Noticias, cuando esas fuentes hayan publicado contenido nuevo y relevante para tu búsqueda."