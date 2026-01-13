Como 1907 vs. AC Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Como 1907 y AC Milán se enfrentan en la recuperación de la decimosexta jornada de la Serie A. Los equipos de Fabregas y Allegri estarán en escena en el Sinigaglia, en un partido de la parte alta de la clasificación.

Doble empate para Pulisic y sus compañeros en las últimas dos jornadas: primero con el Genoa y luego con la Fiorentina, los rossoneri remediaron en extremis la desventaja.

Destino similar para los larianos, que vienen de un 1-1 con el Bologna y son sextos en la tabla.

El árbitro del encuentro será Marco Guida de Torre Annunziata, en el VAR Doveri y Di Paolo.

A continuación, toda la información sobre el partido: horario, probables formaciones y dónde verlo en televisión y streaming.

Cómo ver Como 1907 vs AC Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 3 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Como 1907-AC Milán: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio G. Sinigaglia

El partido se disputa este jueves 15 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giuseppe Sinigaglia.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y formaciones

Noticias sobre el Como 1907

En el Como 1907 estarán aún ausentes tanto Diao como Addai y Morata, ex del día. Elecciones casi obligadas en ataque: duelo Vojvoda-Kuhn, mientras que se encaminan hacia la confirmación Rodríguez y Douvikas junto al intocable Nico Paz. Diego Carlos desde el primer minuto.

Noticias sobre el AC Milán

Leao no está muy bien, Fullkrug se ha lesionado un dedo de un pie: en el ataque junto a Pulisic podría actuar Nkunku, positivo y anotador en la tarde de Florencia. En defensa Pavlovic está en duda: en caso de ausencia, espacio para Bartesaghi en los tres, con Estupinan como quinto a la izquierda. Fofana por encima de Ricci y Loftus-Cheek.

Forma

Como 1907 se encuentra invicto desde hace un mes exacto en la Serie A: última derrota en Roma el 15 de diciembre. Desde entonces, dos victorias fuera por 3-0 con Como y Lecce, una en casa 1-0 con el Udinese y el empate con Bologna.

AC Milán, en cambio, con 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos de la Serie A.

Partidos entre los dos equipos

La temporada pasada, el Milan ganó en el Sinigaglia remontando, repitiendo el 2-1 también en San Siro. En los 5 encuentros recientes, solo victorias rossoneri, incluyendo un amistoso de 2011.

Clasificación

El Como 1907 es sexto en la clasificación, en plena zona europea, con 34 puntos en 19 partidos, a -5 de la Juve y la Roma empatadas en el cuarto puesto. El AC Milán, en cambio, es segundo con 40 puntos.