El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League para la temporada 2026-2027 deparó duros enfrentamientos para el Barcelona.

El Barcelona disputará dos enfrentamientos de altos vuelos en la fase de liga ante el Manchester City y el Paris Saint-Germain.

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) desveló este sábado las fechas de los partidos, en los que el Barcelona comenzará su andadura con un enfrentamiento sencillo en su estadio ante el Feyenoord.

Los partidos del Barcelona en la fase de liga al completo quedaron así:

9 de septiembre

Barcelona - Feyenoord (Spotify Camp Nou).

13 de octubre

Galatasaray - Barcelona (a domicilio).

20 de octubre

Paris Saint-Germain - Barcelona (a domicilio).

3 de noviembre

Barcelona - Aston Villa (Spotify Camp Nou).

25 de noviembre

Sabah azerbaiyano - Barcelona (a domicilio).

8 de diciembre

Barcelona - Manchester City (Spotify Camp Nou).

20 de enero

Sporting de Lisboa - Barcelona (a domicilio).

27 de enero

Barcelona - Como (Spotify Camp Nou).

Este sorteo se enmarca en el nuevo sistema de la Champions League, que reúne a 36 equipos en una única fase de liga, en la que cada equipo disputa 8 partidos ante 8 rivales diferentes, a razón de dos partidos por cada bombo, uno en casa y otro a domicilio.

Los ocho primeros clasificados acceden directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que ocupan los puestos del noveno al vigésimo cuarto disputan una eliminatoria a ida y vuelta para competir por las plazas restantes en los octavos de final; por su parte, los equipos del puesto 25 al último quedan eliminados de la competición sin pasar a la Europa League.



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