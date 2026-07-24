El español Xabi Alonso, nuevo entrenador del Chelsea, recibió un golpe temprano en la pretemporada de cara al próximo curso, después de que dos de los recién llegados quedaran fuera de la lista del equipo que viajará a la gira de preparación en Australia y Asia.

El Chelsea anunció el viaje de 27 jugadores a la ciudad australiana de Sídney para disputar el campamento de preparación, en una lista que incluyó al defensor Marco Palestra, el último fichaje veraniego del equipo, que llegó procedente del Atalanta a cambio de 43 millones de libras esterlinas.

Por el contrario, la lista registró la ausencia del dúo formado por Emanuel Emegha y Geovany Quenda, pese a estar vinculados oficialmente al Chelsea durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El club londinense había cerrado su acuerdo con el Estrasburgo y el Sporting de Lisboa por el traspaso de los jugadores antes del inicio del verano, pero su incorporación efectiva a las filas del equipo se produjo durante el periodo actual.

Una lesión aparta a Emegha y una ausencia misteriosa de Quenda

Según el diario británico "The Sun", el delantero neerlandés Emanuel Emegha, de 23 años, sufrió una lesión en los isquiotibiales durante un partido amistoso a puerta cerrada frente al Bromley, rival de la primera división inglesa, que terminó con victoria del Chelsea por tres goles a cero.

En cuanto a la situación del portugués Geovany Quenda, extremo derecho de 19 años, sigue sin estar clara hasta el momento, ante la falta de revelación del motivo de su ausencia de la lista de la gira de preparación.

Pese a este golpe temprano a los planes de Alonso, el dúo todavía tiene la oportunidad de sumarse al equipo durante la gira más adelante, en caso de que su situación mejore.

Ausencias por el Mundial

También se ausentan de la gira varios elementos titulares debido a su participación en las rondas avanzadas del Mundial, con Morgan Rogers a la cabeza, quien se incorporó recientemente al Chelsea procedente del Aston Villa en una operación que ascendió a 117 millones de libras esterlinas, además del capitán del equipo, Reece James.

Los jugadores continúan disfrutando de un periodo de descanso tras su largo recorrido con la selección inglesa en el Mundial, antes de regresar para unirse al equipo de cara a la nueva temporada.

El Chelsea había logrado la victoria ante el Bromley por tres goles a cero en un partido amistoso disputado a puerta cerrada, con goles de João Pedro, Jimmy-Jay Gittens y Emanuel Emegha, antes de que este último sufriera la lesión.