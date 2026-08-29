El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League para la temporada 2026-2027 deparó duros enfrentamientos para el Real Madrid.

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) reveló este sábado las fechas de los partidos, en los que el Real Madrid iniciará su andadura con un exigente duelo ante el Inter en el estadio Santiago Bernabéu.

El calendario completo de partidos del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

8 de septiembre

Real Madrid - Inter (Santiago Bernabéu).

14 de octubre

Roma - Real Madrid — (a domicilio).

21 de octubre

Real Madrid - Leipzig — (Santiago Bernabéu).

4 de noviembre

AEK Atenas - Real Madrid — (a domicilio).

24 de noviembre

Real Madrid - PSV Eindhoven — (Santiago Bernabéu).



9 de diciembre

Arsenal - Real Madrid — (a domicilio).

19 de enero

Real Madrid - LASK — (Santiago Bernabéu).

27 de enero

Shakhtar Donetsk - Real Madrid — (a domicilio).



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Este sorteo se enmarca en el nuevo formato de la Champions League, que reúne a 36 equipos en una única fase de liga, en la que cada equipo disputa 8 partidos ante 8 rivales diferentes, a razón de dos encuentros de cada bombo, uno como local y otro como visitante.

Los ocho primeros clasificados avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen las posiciones de la novena a la vigésimo cuarta disputan una eliminatoria a ida y vuelta para competir por las plazas restantes en los octavos de final, en tanto que los equipos que queden del puesto 25 al último se despiden del torneo sin pasar a la Europa League.