Tras el 2-0 de Argentina sobre Austria en el Mundial, se desató una fuerte polémica por el arbitraje de Amin Omar, sobre todo por el primer gol de Lionel Messi.

Tras fallar un penalti al inicio, Messi abrió el marcador en el 38’, su gol 17 en Mundiales, superando a Klose (16). Luego anotó el 18.

Sin embargo, en Austria se considera que el primer gol no debería haber subido al marcador. En la jugada previa, Xavier Schlager habría sido derribado por Alexis Mac Allister, pero el árbitro validó el tanto.

«Me derribó por completo», se quejó Schlager ante los medios austriacos. «Tenía ambas piernas en el aire y luego caí sobre el césped. No soy de los que se tiran al suelo a menudo ni de los que suelen recibir tiros libres. Para mí, fue sin duda una falta clara. El gol no debería haber subido al marcador».

El seleccionador Ralf Rangnick lo respaldó: «El VAR debió actuar como con el penal de Argentina; si revisaba estas imágenes, vería la falta clara sobre Schlager».

Konrad Laimer, visiblemente enfadado durante el encuentro, cree que Argentina recibe un trato de favor de la FIFA: «No sé cuántas faltas hicieron, pero parecía que podían cometer 700 sin sanción. No vieron la primera amarilla hasta el minuto 70».

«Por alguna razón, hoy en día ya no se sacan tarjetas amarillas», concluye Laimer. «Sé que no debo preocuparme, no tiene sentido. Pero sí complica todo. Nosotros tampoco jugamos perfecto: si pierdes el balón, ellos son letales al contraataque. Cuando Messi lo recibe, ya sabe qué hacer; es muy bueno en eso».