



El veredicto de culpabilidad de la Premier League contra el Manchester City es espectacular: culpable en 114 de los 115 cargos, que describen cualquier cosa menos delitos menores. La comisión independiente designada por la liga ha encontrado pruebas suficientes para demostrar que el club cometió fraude financiero sistemático entre 2009 y 2018.

El club gestionado por la familia gobernante de Abu Dabi, según la opinión de los jueces, entre otras cosas presentó balances falsos y firmó contratos ficticios con empresas para "inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costes", como dice la sentencia. Así, los Citizens pudieron gastar durante años en el mercado de fichajes más dinero del que en realidad habrían podido según la normativa de la UEFA y la Premier League. Manchester City habría obtenido así de forma fraudulenta una ventaja ilegal de hasta mil millones de euros.

Desde luego: es una sentencia que, por su magnitud, es histórica y merece todos los superlativos. Sobre todo en el plano financiero, podría acarrear consecuencias nunca vistas hasta ahora; desde hace tiempo ya se especula, por ejemplo, con si los clubes perjudicados de la Premier League podrían reclamar ahora indemnizaciones al Manchester City por ingresos dejados de percibir.

Pero ahora a la condena también debe seguirle una sanción acorde. De lo contrario, el tiro podría salir por la culata y empeorarlo todo aún más.

Que vaya a haber un castigo histórico contra el exclub de Pep Guardiola es más probable por la forma en que fue redactada la sentencia, pero ni mucho menos está decidido todavía.

¿Ya fue condenado alguna vez el Manchester City por irregularidades financieras?

Al fin y al cabo, no es la primera vez que el Manchester City es condenado por irregularidades financieras. Exactamente, el Manchester City ya fue condenado en 2020 por las mismas infracciones que ahora.

La UEFA excluyó entonces a los skyblues durante dos años de todas las competiciones europeas de clubes por graves infracciones del Fair Play Financiero y les impuso una multa de 30 millones de euros. Es cierto que posteriormente el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la sentencia, pero en ningún caso porque el tribunal hubiera establecido la inocencia del City. Más bien, el City se benefició del reglamento y de la más bien escasa voluntad investigadora de la UEFA.

Para la UEFA, las infracciones financieras prescriben al cabo de cinco años. Las acusaciones formuladas entonces contra el Manchester City se referían sobre todo a los años entre 2009 y 2013, por lo que en 2020 ya habían prescrito.

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Además, la UEFA se había basado sobre todo en documentos que el denunciante Rui Pinto había puesto a disposición, entre otros, de Football Leaks y del Spiegel. Al parecer, el organismo continental se esforzó poco por encontrar más pruebas de un pasado más reciente y además quiso cerrar rápido el incómodo caso. Al final, el Manchester City salió de aquello con una multa de 10 millones de euros por falta de cooperación con las autoridades.

Sin una sanción dura, ni siquiera la sentencia más histórica vale de nada

No se le puede reprochar falta de minuciosidad a la Premier League: la comisión investigó durante tres años antes de que ahora llegara la sentencia. Y como la liga no contempla plazo de prescripción para infracciones de las Profit and Sustainability Rules (PSR), también pudieron utilizarse las pruebas más sólidas y de acceso público de los primeros años de la adquisición del club por parte de la familia gobernante de Abu Dabi.

Que precisamente la Premier League, la liga más comercial y capitalista del mundo, vaya ahora a enmendar lo que la UEFA arruinó en 2020 es muy llamativo.

Pero, como ya se ha dicho, la sentencia solo puede ser el primer paso. Seamos sinceros: ¿quién tenía todavía presente ayer que el Manchester City ya fue condenado en 2020 por las mismas infracciones? Muchos todavía recuerdan el descenso forzoso de la Juventus de la Serie A en 2006 por la manipulación sistemática de árbitros (“Calciopoli”); la exclusión de la Conference League en la temporada 2023/2024 por maquillaje contable (“Plusvalenza”) probablemente muchos ya la hayan olvidado.

Sin una sanción histórica, ni siquiera la sentencia más dura vale de nada.

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No porque entonces todo fuera a mejorar. Pensarlo sería necio. Los fraudes forman parte del fútbol profesional desde que fue inventado. Y hasta ahora, los implicados siempre han encontrado una nueva forma de hacer trampas en cuanto se cerraba un agujero. Pero si el Manchester City no fuera castigado ahora con dureza por estas infracciones masivas y tras esta sentencia, entonces ya se podría enterrar definitivamente cualquier regla como el Fair Play Financiero.

Si de verdad algo quiere mejorar aunque sea un poco en este aspecto, entonces el City debe ser castigado con dureza.

¿Qué le amenaza ahora realmente al Manchester City?

Todo es posible, desde drásticas deducciones de puntos durante varios años y multas de entre decenas y cientos de millones hasta el descenso forzoso, la retirada de todos los títulos ganados en ese periodo y amplios pagos de indemnización a la competencia.

Sinceramente, sin embargo, por desgracia no resulta realmente imaginable. Por muy deseable e importante que sería que la Premier League sentara un precedente y le impusiera al Manchester City la sanción más dura posible, también se perjudicaría a sí misma. Clubes como el Chelsea, el Aston Villa o el Nottingham Forest llevan al límite de forma agresiva las PSR. Eso no está prohibido de por sí, pero a partir de ahora la liga tendría que examinar con mucho detalle cualquier atisbo de contabilidad creativa si va en serio.

Además, no deben subestimarse las posibilidades financieras del ManCity: el Manchester City recurrirá casi con total seguridad. Una batalla judicial interminable contra los recursos prácticamente ilimitados y respaldados por el Estado del club entraña un riesgo financiero y político extremo. Para la liga y, en última instancia, también para todos los clubes de la liga. Además, una sentencia dura podría, como ya se ha mencionado, desencadenar una oleada incalculable de demandas por daños y perjuicios de otros clubes que se sientan estafados en títulos o ingresos de la Champions League y otras competiciones. Hay motivos para temer que la liga termine alcanzando un acuerdo pragmático con el Manchester City para no perderse en un laberinto jurídico.

Pero eso provocaría lo contrario de lo que la sentencia realmente debería lograr. Reglas como el Fair Play Financiero o las Profit and Sustainability Rules inglesas quedarían definitivamente muertas.