De Telegraaf ha realizado este domingo un hallazgo llamativo. Clarence Seedorf se expresó de forma negativa en una columna en agosto de 2021 sobre el nombramiento de Louis van Gaal en la selección neerlandesa. El exfutbolista de élite trabaja actualmente como comisario de asuntos técnicos en la KNVB, y De Telegraaf ve ahora en sus palabras de hace cinco años en NRC un posible motivo detrás del reciente y silencioso rechazo a Van Gaal.

Seedorffue descrito en su columna como "empresario, filántropo y conferenciante invitado" y no tenía ningún cargo dentro de la KNVB, y mucho menos poder de decisión sobre el nombramiento de un nuevo seleccionador. Eso ahora es completamente distinto. Junto al director general Marianne van Leeuwen y el director de fútbol de élite Nigel de Jong, Seedorf elige al sucesor de Ronald Koeman.

Van Gaal abrió recientemente la puerta a un cuarto mandato como seleccionador, pero no recibió respuesta. "Es más, la KNVB, pese a la enorme importancia de Van Gaal para el fútbol neerlandés, ni siquiera se tomó la molestia de darle una llamada de (rechazo), según se escuchó el sábado en la fiesta del 75º cumpleaños de Van Gaal en Noordwijk", escribe De Telegraaf.

"Eso es incomprensible, pero vista una columna del actual comisario de asuntos técnicos de la KNVB, Clarence Seedorf, en NRC del 6 de agosto de 2021, desde luego no es inesperado". La columna fue publicada dos días después del tercer nombramiento de Van Gaal como seleccionador de la Oranje.

"Me expresaré con respeto sobre la persona que en su día me lanzó a este hermoso, pero extraño mundo del fútbol, Louis van Gaal", escribió Seedorf. "Al aceptar por tercera vez el cargo de seleccionador, está claro que no se ha retirado a tiempo. El tercer puesto en 2014, por tanto, no fue suficiente para él y por eso le tengo respeto".

"Desde la KNVB salen al exterior tan pocas ideas frescas. El miedo ha resultado ser el principal asesor en las decisiones de los responsables. Por desgracia, tras treinta años en el fútbol de élite, puedo decir tranquilamente que el fútbol es demasiado conservador. Mostrar valentía puede llevar a la derrota, pero repetir decisiones de las que no se desprende ningún progreso lo veo como un problema que debe resolverse".

"La KNVB tiene un potencial increíble, pero al parecer está bloqueado en algún punto. Donde hace falta renovación, sale algo viejo y donde hace falta una postura firme (…) Bajo presión se eligió a Van Gaal, con Danny Blind de nuevo al lado, cuando no hace tanto rindió mal con la Oranje tanto como asistente como entrenador principal".

De Telegraaf concluye ahora basándose en las palabras de hace cinco años de Seedorf: "Con la columna del 6 de agosto de 2021 en la mano, una elección por Van Gaal dañaría la credibilidad de Seedorf. Con lo que sabemos ahora, esto parece una explicación de su elección por Reiziger o por el conejo que, junto a Van Leeuwen y De Jong, saque de la chistera".

Valentijn Driessen ya se mostró duro el viernes en su columna para De Telegraaf sobre los "inútiles de la KNVB". "Se puede dibujar de memoria el increíble espectáculo poco creíble de buenas noticias de Marianne van Leeuwen, Nigel de Jong y Clarence Seedorf cuando presenten próximamente al nuevo seleccionador de la selección neerlandesa".

"La minuciosidad se ha impuesto a la rapidez y con este nuevo hombre creemos que vamos a cumplir nuestra ambición de ser campeones de Europa. Qué inútiles. Es una fachada para el mal funcionamiento de los dos directores de la KNVB y del comisario de fútbol".

"Quien no logra atar a uno de los tres candidatos neerlandeses de primer nivel, lógicos, capaces, aceptables y disponibles, fracasa. Peter Bosz está tratando de sobrevivir a un falso arranque en el PSV, Erik ten Hag está haciendo de director técnico de pacotilla en el FC Twente y Arne Slot va de figura en Ibiza".

"Desde la KNVB, la estrategia fue dejar de lado de puertas afuera la etapa posterior al Mundial. Así, Bosz, con quien ni siquiera hubo contacto pese a que su contrato con el PSV expiraba, fue descartado de antemano. Este sabotaje deliberado mantenía vivo el sueño húmedo de Van Leeuwen, De Jong y Seedorf: nombrar al seleccionador de la sub-21 neerlandesa, Michael Reiziger, como sucesor de Koeman", afirmó Driessen. Seedorf y De Jong ya hablaron extensamente con Reiziger.