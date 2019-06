Colombia - Chile, o un partido de FIFA19 con jugadores reales

Pitana fue un telemarketer con pantalones cortos. Futbolistas e hinchas juegan a las adivinanzas. Qué justo todo, pero qué aburrido.

Ganó . Hubo choque de estilos y de filosofía; hubo emociones y tensiones. Hubo táctica, gritos y decepciones. También se jugó un partido de fútbol, a pesar del VAR.

Chile y los chilenos se sienten cómodos con la ropa de la . Lo hacen notar en su aplomo y ostentando esa confianza que a veces roza la soberbia. "Somos bicampeones, tenemos que defender LO NUESTRO", repiten por acá. En definitiva, lo será hasta el 7 de julio.

En el Arena Corinthians de Sao Paulo, fue Colombia: intensa, agresiva y solidaria. También fue Colombia en su apuro, desprolijidad e ingenuidad para darle ventajas a un rival que huele sangre y ataca.

La Tricolor anda en la de siempre. Trabajando para madurar y dejar de lamentar amores de verano. Cada vez que comienza un camino, da indicios de que puede ser su vuelta. El contundente triunfo ante -Argentina en crisis pero Argentina al fin-, el puntaje ideal en la fase de grupos, la mano de Queiroz. Las ganas de dejar de ser promesa.

Sin embargo, la diferencias con esta Selección chilena, de momento, son de jerarquía estructural.

La libreta roja de Rueda tiene varias páginas y todavía quedan registros de sus antecesores, piezas clave de esta "generación dorada". Si por las bandas con Beausejour e Isla no progresa, Alexis y el Chapa Fuenzalida llenan la cancha con diagonales de afuera hacia adentro buscando ser descarga. Si los pases gol de Vidal no encuentran a Vargas ni Alexis, prueban de afuera del área. Atrás tiene todo resuelto. Medel y Maripan no dejan bolsillo con billetera.

Colombia terminó el primer tiempo corriendo atrás de la pelota por ocupar mal los espacios. Si la ayuda de Cuadrado y Uribe es la de este partido, Wilmar Barrios siempre va a quedar desprotegido. Fundamentalmente cuando no tiene la posesión. Ospina te salva una vez. Chile te perdona una, dos, tres ya no. Medina Ramírez no retrocedió a proteger su zona, a Cuadrado lo sobró Beausejour y el centro terminó en gol de Aranguiz. Con el pragmatismo de la Roja no se puede. Excepto (arrancamos con los "exceptos") que el VAR revise la jugada y advierta un offside de Alexis. Excepto que, en el ST, el VAR revise el gol de Arturo Vidal y vea la mano (codo) de Maripan.

Colombia nunca pudo tomar la batuta. Ni con las entradas de Cardona y Duvan. Ni el día y pico de descanso de ventaja que tuvo sobre Chile pesó en el tramo final. La Roja lo superó en pases (238 a 173, según Opta) y en posesión (58% a 42%) y no lo ganó en los 90 porque tenemos un juego limpio y justo que se parece bastante al fútbol.