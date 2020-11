Colo Colo analiza fichar a Valdivia y el Mago no se da por enterado

Jorge Valdivia aún no define su futuro inmediato en el fútbol chileno, después del final de su historia con el Mazatlán en . Se le vinculó con Unión Española, O'Higgins y, por supuesto, . Sin embargo, el mediocampista se ha desmarcado de los rumores que ya lo ponen en el Cacique, que brega por no descender -bien poco hace para conseguirlo- y que analiza su contratación, muy pedida por los hinchas.

A través de una publicación en Twitter, el Mago rechazó que tenga todo cerrado con el club donde militó anteriormente en dos épocas diferentes (del 2005 al 2006 y del 2017 al 2019).

La Sociedad Blanco y Negro no me ha contactado. No se de donde habrá salido esa info. Solo aclaro para que después no salgan con que pedí 10 o 20 o 40 o que pedí 5 años de contrato. Solo para q quede claro y no salgan con cada locura después.