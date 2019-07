Colo Colo niega oferta de Racing por Óscar Opazo

Marcelo Espina no quiere hablar de "hipótesis" con respecto al Torta.

"Nosotros estamos tranquilos. Según ustedes (los periodistas), en los mercados es obligación incorporar y a veces no es así. Miren lo que pasa con Paulo Díaz en River, el técnico solo lo pidió a él. Armamos un plantel pensando en el año, si estuviéramos sacando jugadores para meter otros, demostraría que cometimos un error importante a principio de año", señaló Marcelo Espina, el gerente deportivo de al ser consultado por la posible salida de Óscar Opazo a Racing, algo que al seleccionado por le seduce.

"No tenemos ningún ofrecimiento. Cuando tengamos algo, si es que lo tenemos, lo diremos. Si desde Racing dicen que lo buscan hay que preguntarles a ellos. No me pongo a evaluar hipotéticamente si va a pasar algo. Si viene ese momento con algo arriba de la mesa lo veremos, no quiero entrar en hipótesis", complementó el ex capitán albo.

Sobre más salidas, el directivo confirmó que están buscándole un préstamo a Omar Carabalí, arquero ecuatoriano que recibió la nacionalidad chilena y que necesita minutos pues está detrás en la consideración que Brayan Cortés, Agustín Orion -que estará disponible- y Darío Melo.