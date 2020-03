Colo Colo, en problemas con Matías Fernández

El volante quedó descartado para el estreno del Cacique en Copa Libertadores, debido a una sobrecarga en la rodilla. Desde su retorno solo sumó 63'.

Malas noticias recibió esta jornada, luego que se confirmara la baja por lesión de uno de sus refuerzos: Matías Fernández. De acuerdo al informe médico del conjunto de Macul, el ex seleccionado chileno presentó una sobrecarga en su rodilla derecha que lo mantendrá en tratamiento kinésico. De este modo, quedó marginado para el estreno albo en , este miércoles, ante Jorge Wilstermann.

Antes de su lesión, el mediocampista solo había sumado un total de 106 minutos en cancha, tanto en los amistosos como en las últimas etapas de la Copa , de los cuales solo 63 han sido en el torneo local luego de seis fechas disputadas. De hecho, participó en solo tres encuentros, y en ninguno ingresó como titular.

Esta situación ha generado un verdadero lío en la interna del Cacique puesto que este nuevo problema físico viene a engrosar un amplio historial de lesiones que han marcado la carrera del "14" de los blancos en los últimos años.

De acuerdo a los datos que proporciona el sitio Transfermarkt, el volante -desde la temporada 2008-09 a la fecha- sufrió 24 lesiones, la mayoría de ellas musculares. En total fueron 569 días y 69 partidos en los que no pudo actuar por culpa de las lesiones. La mayor de ellas la sufrió en su paso por la , debido a que una lesión meniscal lo dejó marginado durante 84 días.

El futbolista venía de jugar algunos minutos el pasado fin de semana, en el 2-2 ante (ingresó a los 79 minutos por Leonardo ), pero ahora es duda para el choque del sábado 7 de marzo, ante Deportes La Serena, en el Estadio La Portada.

El técnico interino del elenco de Pedrero, Gualberto Jara, comentó el presente del mediocampista. "Sintió una molestia en la rodilla y no puede viajar, lastimosamente", dijo, minutos antes de comenzar el viaje del primer equipo a . "Lo sintió en los últimos entrenamientos. Pensábamos que no era un tema de gravedad, pero no podrá estar para este partido y esperemos que pueda estar el fin de semana", añadió. "Era un importante no solo para él, porque todos esperamos andar bien. Contábamos con él", cerró. Esta es la segunda lesión de Fernández desde su retorno al Monumental.

Cabe recordar que el jugador regresó a Macul luego de un breve paso por Junior, conjunto en el que tuvo escasa continuidad en el último curso. La última vez que sumó minutos por el elenco cafetalero fue el pasado 3 de octubre, ante , pero sufrió un esguince de tobillo. Así, su paso por el Tiburón se resume en 15 partidos, ocho de ellos como titular.