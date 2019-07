Colo Colo descartó el regreso de Matías Fernández

El dirigente de Blanco y Negro, Daniel Morón, aseguró que el volante no es opción para el equipo de Mario Salas. Se queda en Junior de Barranquilla.

Daniel Morón, dirigente de Blanco y Negro, descartó de forma definitiva el regreso de Matías Fernández como refuerzo de para el segundo semestre del 2019, argumentando que el nombre del volante apareció en la órbita del Cacique por la prensa y por el "buen trabajo de su representante".

"Conmigo no ha hablado, y lo conozco harto, podría a lo mejor llamarme. No sé si con otro director y no lo creo, porque se hubiese comentado", dijo el ex portero. "El nombre de Matías ha aparecido por ustedes -la prensa-", complementó tras la reunión de la comisión fútbol de la concesionaria.

Respecto al rumor del regreso del mediocampista, que defendió los colores de los albos entre 2003 y 2006, logrando el Apertura y Clausura en su último curso, Morón destacó que "creo que hay un poco de que el representante está haciendo un buen trabajo".

“En algún momento, como todos queremos a Matías y lo conocemos, nos encantaría que estuviera pero hay que ser muy claros. El técnico lo ha dicho, Marcelo Espina lo ha dicho, este equipo se formó a principio de año para terminar el año y no hay cambios de objetivo en este aspecto. Eso es lo que puedo decir. Yo no creo que haya posibilidades de cambio a esta altura del año, dado lo que nos ha comentado Mario Salas y Marcelo Espina”, afirmó.

Mientras que el medio colombiano Habla Deportes aseguró que el chileno seguirá durante este año en , con el fin de cumplir su contrato.

"Mucho se ha especulado sobre la posible salida de Matías Fernández de Junior, luego de que no fue el mejor semestre para él, siendo tomado muy poco en cuenta por el cuerpo técnico en la fase final del torneo", escribió la publicación. "Sin embargo, nuestro director Juan Salvador Bárcena pudo confirmar que el volante chileno continuará en el equipo", afirmó el portal. Minutos más tarde, esta información fue ratificada, en redes sociales, por el propio dirigente.