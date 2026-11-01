El colegiado Munera Montero dirigió el encuentro entre el Real Madrid y su anfitrión, el Racing de Santander, que terminó con victoria del conjunto merengue por tres goles a cero, en la jornada 11 de LaLiga.
El portal "Archivo VAR", especializado en las situaciones arbitrales polémicas, otorgó una calificación demoledora al colegiado Munera Montero, que fue de 1,5 sobre 10 puntos.
"Archivo VAR" explicó que Munera Montero ofreció su peor actuación arbitral, con una diferencia evidente respecto a todos sus partidos de la temporada actual, y señaló que lo sucedido equivale a un "colapso arbitral".
Montero no estuvo acertado en la valoración de las jugadas sencillas, ni en las decisiones relativas al área, salvo cuando pasó por alto señalar una falta por un pisotón muy leve de Mantía a Yan Diomande.
A partir de ahí, no acertó en prácticamente ninguna decisión. Además, el desempeño de Munera Montero fue irregular en el plano disciplinario, ya que dejó de mostrar tarjetas amarillas que eran claras, mientras que mostró otras para las que no había absolutamente ninguna justificación.
El partido presenció dos situaciones polémicas, sin contar el mencionado contacto entre Mantía y Diomande.
En la primera, tras un ligero contacto de Prati en el abdomen de Mbappé, el delantero francés cayó dentro del área después de sentir el contacto. Era una jugada clara que requería la intervención de la tecnología del VAR, pero Mía Alfíndez se desentendió por completo de su responsabilidad e ignoró la intervención.
Sin embargo, no hizo lo mismo en la segunda parte, cuando pidió al árbitro de campo que acudiera a revisar un toque de mano de Tchouaméni, para decidir el colegiado, tras revisar las imágenes, que no merecía señalar falta.
Lo extraño es que ninguna de las imágenes muestra con claridad la identidad del jugador que tocó el balón primero, ya fuera el jugador francés o su rival.