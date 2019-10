Coito: "Llegamos en buen momento para creer que podemos ganar"

El técnico de Honduras evaluó el nivel de su equipo para la visita a Trinidad y Tobago, en el inicio de la Liga de Naciones.

Honduras está en Trinidad y Tobago para afrontar el duelo de este jueves que dará arranque al Grupo C de la Liga de Naciones de Concacaf, en un partido que también será fundamental para escalar en el ranking FIFA y que es vital en la clasificación al Mundial de .

Al respecto, el entrenador Fabián Coito remarcó que la Bicolor siempre está obligado a hacer un bueno partido. "Todo equipo que va a un juego intenta ganarlo a veces se logra y otra no, nosotros llegamos en buen momento para creer que podemos ganar, después el trámite del juego dirá lo que va a pasar", declaró ante los medios.

¿Qué espera el entrenador uruguayo de su rival? "Como en toda preparación de partidos está limitarlo, considerar a los futbolistas que pensamos que son organizadores o importantes o ver de qué manera nosotros intentamos vulnerar la estrategia defensiva", analizó.

"A veces ser ofensivo o dominar el partido. no quiere decir que es estar jugando en cancha rival, si no que controlar de acuerdo a lo que pensamos, vamos a intentar controlar la fortaleza del rival", amplió.

Además, tuvo palabras para abrirle la puerta a un posible regreso al Choco Lozano, de gran nivel en : "No me sorprende porque siempre he dicho que es un gran jugador, creo que también el poder consolidarse en el equipo le ha hecho muy bien, es un futbolista que consideramos y que en algún momento va a volver a la Selección".