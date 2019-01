Coito considera "gratificante" el interés de la Selección de Honduras

El técnico uruguayo remarcó que recién dará una respuesta luego Sudamericano Sub 20 de Chile, al mando del seleccionado juvenil de su país.

Fabián Coito es el principal candidato a dirigir a la Selección de Honduras y el propio entrenador uruguayo confirmó el interés, al que calificó de "gratificante" pese a remarcar su total compromiso con el Sub 20 de su país hasta el final del Sudamericano de Chile.

"Siempre prioricé el compromiso que tengo con la selección y la preparación de este grupo y en este caso no es la excepción. Después del torneo no sé, porque tengo una relación laboral con la AUF y no depende solo de mí intención, sino también de la federación uruguaya”, aclaró en el arranque al programa radial Tirando Paredes, de Radio 1010.

¿Existió una oferta formal de Honduras? “Lo que puedo decir es que es parte de las posibilidades que te da estar en la Selección tanto tiempo y haber tenido por decirlo así, tanto éxito y que aparezcan posibilidades es gratificante, pero por otro te hace un poco estudiarla y ver qué es lo mejor y compararla con lo que hay, que en este momento es el torneo Sudamericano Sub-20 que tengo por delante”, destacó el exjugador de Olimpia.

“Con respecto si estoy arreglado o no, la verdad es que la intensión de la Federación ha sido intentarlo", confesó Coito, quien volvió a remarcar que el compromiso con la Celeste juvenil "está por encima y nada va a interrumpir la preparación y la participación mía al frente de la Sub-20”.