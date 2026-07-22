Antes, el «Schafkopf» era el juego favorito del FC Bayern en viajes y concentraciones. Thomas Müller aún organiza cada año su propio torneo en Múnich. Pero ahora, entre los jóvenes Tom Bischof (21), Aleksandar Pavlovic (22) y Lennart Karl (18), el «Uno» es el rey.

Esta pasión se hizo pública esta primavera, en torno al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo. «¡En el Uno soy, sin duda, el mejor! En eso no hay discusión», afirmó Bischof en su momento durante la rueda de prensa. Al salir hacia la cantina, Pavlovic le gritó: «¿Por qué dices que eres el mejor en el Uno?». Cuando Karl marcó en el siguiente partido, ambos celebraron con el gesto del Uno y luego Karl publicó en Instagram: «Saca un 4».

Los editores del juego de cartas Mattel se fijaron en ello y este miércoles nombraron a Bischof embajador oficial de Uno. Él mismo lo celebró en Instagram con fotos junto a cartas del juego.

El nuevo papel de Tom Bischof en el FC Bayern

En el Bayern, podría ser uno de los destacados de la próxima temporada. Tras las salidas de Leon Goretzka y Raphael Guerreiro, se le prevé como tercer mediocentro, tras Joshua Kimmich y Pavlovic, con la camiseta número 8.

En su primera temporada en Múnich actuó sobre todo como lateral y no entró en la lista del Mundial, pero podría tener futuro en la selección de Jürgen Klopp. Al no jugar el torneo, ya se incorporó el lunes a la pretemporada.