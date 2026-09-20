Liverpool logró este domingo su segunda victoria de la temporada en la Premier League. En su visita al AFC Bournemouth, Alexander Isak marcó el único gol del partido tras una excelente acción previa de Cody Gakpo: 0-1. Liverpool es sexto provisionalmente con nueve puntos, mientras que el Bournemouth, decimoséptimo, sigue esperando su primera victoria del curso.

La primera mala noticia para el Bournemouth se conoció incluso antes del partido. Justin Kluivert, que a mitad de semana se convirtió en el primer goleador europeo del Bournemouth, no salió fresco de ese duelo con la Real Sociedad y estará de baja «varias semanas», según el técnico Marco Rose. En el Liverpool fueron titulares dos de los cuatro neerlandeses: Virgil van Dijk y Gakpo.

Kluivert vio desde la grada cómo ambos equipos firmaban una primera mitad poco espectacular. Por parte del Liverpool, Dominik Szoboszlai fue el hombre más peligroso con sus dos lanzamientos de falta, a los que les faltó un poco de dirección para superar al portero Djordje Petrovic.

El Bournemouth tuvo antes del descanso la ocasión más clara para abrir el marcador por medio de Evanilson, que parecía superar a Alisson Becker con un remate de tacón. El guardameta brasileño mostró su clase y despejó por los pelos el intento de su compatriota con una reacción extrema justo antes de que el balón cruzara la línea.

En la segunda mitad no cambió demasiado el guion del partido. Tanto el Bournemouth como el Liverpool jugaron con lentitud, aunque el Liverpool sí fue entrando cada vez mejor en el encuentro y empezó a presionar con más frecuencia la última línea de The Cherries.

Un cuarto de hora después del descanso, una excelente acción de Gakpo derivó en el 0-1. El internacional neerlandés superó a dos rivales en la banda y su centro acabó en Florian Wirtz, que no pudo rematar pero vio cómo Isak aprovechaba la ocasión: 0-1.

Rose, técnico del Bournemouth y sucesor del actual entrenador del Liverpool, Iraola, trató de forzar algo con cinco cambios. Sin embargo, el equipo no ganó en peligro. Alex Tóth dispuso todavía de una falta en una posición prometedora poco antes del final, pero su disparo se marchó muy por encima del larguero.



