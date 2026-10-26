Compartir Sigue a GOAL en Google

El delantero del Liverpool Cody Gakpo ha pedido a sus compañeros que mantengan su ritmo imparable ante la entrada del club en una fase decisiva de la temporada. Tras una convincente victoria ante el Brighton, el neerlandés cree que el equipo está elevando su nivel justo a tiempo para afrontar partidos de gran importancia en Anfield.

Anuncios

Mantener la racha de victorias

El Liverpool prolongó el domingo su excelente momento de forma al conseguir su cuarta victoria consecutiva entre todas las competiciones con un trabajado triunfo por 2-0 ante el Brighton & Hove Albion en Anfield. El resultado ha reforzado el ambiente positivo que rodea al club, pero Gakpo ya mira a los importantes desafíos que tiene por delante de forma inmediata. Con una eliminatoria de la Copa de la Liga ante el Chelsea y, después, un duelo de la Premier League contra el Arsenal, el delantero exige máxima concentración al vestuario.

Tras la victoria ante el Brighton, Gakpo reflexionó sobre la evolución del equipo bajo la dirección actual. «Creo que lo más positivo es que sentimos que estamos creciendo y, obviamente, no sabemos hasta dónde llegaremos, pero lo veremos al final», declaró el internacional neerlandés en la web oficial del club.

El delantero destacó que esa progresión parece sostenible y no pasajera. «Pero seguimos adelante y a veces no tienes esta sensación; a veces sientes que simplemente estamos jugando bien por el partido de hoy. Pero sentimos que crecemos en cada partido y que las cosas pintan cada vez mejor. Obviamente, jugaremos algunos partidos en los que no estaremos tan bien, pero creo que, si mantenemos esa sensación y esa mentalidad de darlo todo, la cosa pinta bien», añadió.

El poder de la afición de Anfield

El rendimiento en casa ha sido un factor importante en los éxitos recientes del Liverpool, y Gakpo sabe muy bien hasta qué punto influye la afición en el resultado de los grandes partidos. Ante las próximas visitas del Chelsea y el Arsenal a Merseyside, el neerlandés confía en que el «jugador número doce» dé una ventaja al equipo. El ambiente de Anfield sigue siendo uno de los más intimidantes del fútbol mundial, y Gakpo cree que la energía de los jugadores sobre el césped alimenta directamente la intensidad de la grada.

Anuncios Anuncios

«Obviamente, jugar en casa siempre ayuda mucho y creo que, si ponemos la misma energía que hemos puesto ahora, recibiremos una ayuda enorme de la afición, porque siempre está con nosotros», explicó Gakpo al hablar de la próxima semana. «Pero, obviamente, cuando jugamos un poco mejor, nos apoya todavía más, así que es increíble que esté ahí para nosotros una y otra vez, incluso cuando hace un tiempo tan tormentoso como hoy. Ayuda mucho y, para jugar en casa contra el Chelsea y luego, obviamente, contra el Arsenal, es bueno tenerla de nuestro lado».

Related Topics

Superar a un Brighton resistente

La victoria ante el Brighton no fue poca cosa: los visitantes llegaron a Anfield con un extraordinario registro defensivo y cuatro triunfos consecutivos. Sin embargo, cuatro minutos de gran eficacia en la primera parte cambiaron el rumbo del encuentro. Un gol en propia puerta de Pascal Gross, seguido de un remate certero de Alexander Isak, aseguró que los tres puntos se quedaran en Merseyside. Gakpo subrayó la importancia del resultado dada la calidad del rival.

«Creo que es un día muy importante, obviamente, [ante] un equipo muy bueno. Creo que en sus últimos partidos estaban en un gran momento, marcaban muchos goles y apenas encajaban. Para nosotros, obviamente, era importante conseguir la primera victoria en casa en la liga, y estoy muy contento. Fue una auténtica victoria de equipo. Creo que mostramos mucha valentía en defensa, a veces asumiendo el riesgo de quedarnos en situaciones de uno contra uno atrás, pero creo que nosotros, los jugadores, y obviamente también el cuerpo técnico, confiamos en nosotros para estar en esas posiciones y también arriba», señaló Gakpo.

Anuncios

Agresividad y eficacia de cara a puerta

El planteamiento táctico ante el Brighton puso el acento en la presión alta y en no conformarse con una ventaja mínima. Gakpo señaló el segundo gol como un claro ejemplo del deseo del equipo de sentenciar los partidos pronto. Incluso después de abrir el marcador gracias a una jugada afortunada en la que intervino Florian Wirtz, la consigna desde la banda siguió siendo clara: no dejar de atacar. El delantero cree que esa mentalidad proactiva será precisamente la que necesitarán ante los clubes londinenses.

«Si sentimos que tenemos que ir a por ello e intentar crear algo, obviamente a veces no sale bien, pero podemos intentarlo y todos lo aceptarán y tratarán de sacar el máximo partido de ello», afirmó.