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Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Siep Engelen

Traducido por

Cody Gakpo acapara los focos en el Liverpool y pone en alerta de inmediato al fichaje multimillonario Bradley Barcola

Ipswich vs Liverpool
Ipswich
Liverpool
Premier League

Cody Gakpo ha dejado hablar a sus botas tras una semana turbulenta llena de locura por los traspasos. El atacante del Liverpool fue de gran valor ante el Ipswich Town con dos asistencias, ambas para Alexander Isak. The Reds ganaron también gracias a ello por 0-2 en su visita al recién ascendido.

El Liverpool empezó bien el partido y muy pronto el balón acabó en la red. Gakpo, que esta semana fue vinculado en varias ocasiones con una salida del Liverpool, puso el balón raso en los pies de Isak tras una acción fulgurante, y este remató con fuerza. Kjell Scherpen llegó a tocarla, pero no pudo evitar el gol: 0-1. 

No mucho después volvió a golpear. Esta vez, la asistencia de Gakpo fue aún más brillante. El neerlandés puso el balón con el exterior del pie al espacio para Isak, que quedó así de inmediato en una posición favorable. El sueco se deshizo de su rival y metió el balón por debajo de Scherpen. El guardameta estaba muy adelantado y no dejó una buena imagen. 

Así, el partido quedó prácticamente sentenciado en diez minutos. El Liverpool levantó el pie del acelerador y se centró sobre todo en aprovechar las pérdidas de balón del Ipswich en su propio campo. De esa manera, el equipo del técnico Andoni Iraola volvió a generar peligro en varias ocasiones antes del descanso. 

Así, Dominik Szoboszlai lo intentó dos veces con peligro desde fuera del área, pero fue Scherpen quien tuvo siempre respuesta. También Alexis Mac Allister probó suerte desde fuera del área, aunque su disparo se marchó rozando el larguero. En la otra portería, el Liverpool apenas pasó apuros ante el Ipswich. 

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Tras el descanso, el partido fue avanzando sin demasiado ritmo, sin que ocurriera realmente nada ante ninguna de las dos porterías. Szoboszlai pensó que iba a recibir un penalti después de ser derribado dentro del área, pero tras una larga revisión del VAR quedó claro que había estado en fuera de juego en el inicio de la jugada. 

Mientras tanto, el fichaje millonario Bradley Barcola también había entrado en el equipo del Liverpool, con Gakpo pasando en ese momento a jugar algo más centrado en el ataque. Sin embargo, al francés todavía no le salió imponer su sello de inmediato. Por suerte, tampoco era realmente necesario, porque la victoria ya estaba en el bolsillo del Liverpool: 0-2.

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