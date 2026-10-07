Codicia en la noche del homenaje: 10 segundos que desconciertan a Messi y desatan la ira de la afición argentina

El espectáculo de luces y drones que se puso en marcha durante el homenaje a Lionel Messi tras su partido de despedida con Argentina dejó una de las imágenes más bochornosas de aquella noche.

Messi disputó su último partido con la camiseta de Argentina en la madrugada de este miércoles y contribuyó a una amplia victoria en un amistoso ante Benín (3-0), en el que marcó un gol y dio dos asistencias.

Mientras todas las miradas se dirigían hacia el cielo, incluidos los 85.000 espectadores en el estadio Monumental y el propio Leo, la primera imagen que se mostró desde el aire fue el logotipo y el nombre de uno de los patrocinadores de la Asociación del Fútbol Argentino, según informó el diario español "As".

El periódico añadió que la barata jugada comercial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante un momento tan emotivo como ese desconcertó a Messi y enfureció a una afición que no dudó en lanzar silbidos de desaprobación desde las gradas.

Y continuó: "Incluso en un día tan importante, la Asociación del Fútbol Argentino no pudo renunciar a su codicia por obtener beneficios de una parte del homenaje en la que Messi era el único centro de atención, por encima de cualquier otro".

Y agregó: "Durante casi diez segundos apareció el logotipo de una correduría de seguros que patrocina a la Asociación del Fútbol Argentino, seguido de su nombre. Este anuncio tuvo un efecto negativo, pues Argentina montó en cólera por empañar la imagen de Messi en un momento así".

Incluso la cuenta de la aseguradora en las redes sociales se vio obligada a desactivar los comentarios en sus publicaciones a causa de la avalancha de insultos, quejas y protestas que recibió, al igual que hizo la Asociación del Fútbol Argentino.















