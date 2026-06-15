Cocorella firma su contrato con el Real Madrid y se fija la fecha del anuncio oficial

Un informe periodístico reveló este lunes un avance importante en el fichaje del lateral izquierdo español Marc Cucurella, que pasa del Chelsea al Real Madrid.

Ayer domingo, otros medios confirmaron que el Real Madrid cerró su fichaje por 50 millones de euros.

Este lunes, el diario AS ha confirmado que el jugador ya ha firmado y se incorporará oficialmente al club blanco.

El anuncio oficial se espera tras el debut de España ante Cabo Verde.

El fichaje se aceleró tras una llamada de José Mourinho, quien confía plenamente en el jugador.

Cocorela quería dejar el Chelsea este verano: pese a la llegada de Xabi Alonso, el equipo no jugará competiciones europeas y él deseaba volver a España.

Nunca ocultó su deseo, pues estuvo a punto de fichar por Barcelona y Atlético, pero la oferta del Madrid le sorprendió.