Cocorella explica por qué eligió el Real Madrid... ¿Ha provocado a la afición del Barcelona?

Marc Cucurella, internacional español, ha confirmado su fichaje este verano por el Real Madrid procedente del Chelsea.

El Real Madrid pagará 55 millones fijos más 5 en variables por su traspaso.

Tras cerrarse el trato, el lateral izquierdo guardó silencio, pero ahora ha hablado con el diario «El Mundo».

Cocorela ha declarado: «Todo se cerró en un día y medio o dos. Para mí es mucho mejor así, más rápido y sin complicaciones».

Explicó: «Tenía varias opciones, pero cuando llegó la oferta del Real Madrid, no lo dudé. Es una oportunidad única; jugar aquí es un gran honor y no muchos pueden decirlo. Es algo misterioso e impredecible, como hemos visto en los grandes regresos».

Sobre su pasado en el Barcelona, el catalán afirmó: «La vida tiene etapas. Debía tomar una decisión importante y no dudé. Todo futbolista sueña con jugar al más alto nivel y en los grandes clubes. De niño uno sueña con equipos así, y el Real Madrid es el que más Copas de Europa ha ganado».

Sobre su charla con José Mourinho, añadió: «Me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo, que me adaptaría rápido y que el Real Madrid es un gran club. Luego me deseó suerte en el Mundial y me citó en Madrid».

¿Me dijo: “O tú o yo, no ficharé a ningún lateral izquierdo”? No, no sé si dijo eso. Me dijo que me quería, y estoy muy contento con esa confianza. Estoy deseando empezar a trabajar con él».

También afirmó que quiere «poder vivir esas noches mágicas. Es algo que creo que disfruta cualquier futbolista. Si tienes la oportunidad de vivirlo, no hay duda alguna».

Y concluyó: «Soy un jugador muy trabajador, alguien que da todo hasta el último momento. Esa actitud de “hasta el final” forma parte de la esencia del Real Madrid».