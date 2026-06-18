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Cocorella, antes del partido contra Arabia Saudí: «Yamal ha cambiado mucho»

España vs Arabia Saudí
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World Cup
M. Cucurella
L. Yamal
Barcelona
Real Madrid
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Arabia Saudí

El jugador del Real Madrid y la selección española, Marc Cucurella, destacó el gran impacto de su compatriota Lamine Yamal, estrella del Barcelona, en la concentración de «Los Toros» de cara al Mundial.

La selección española se prepara para enfrentar a Arabia Saudí el domingo, en la segunda jornada del Mundial.

En una entrevista con El Mundo, recogida por Mundo Deportivo, Cocorela afirmó: «He notado que Yamal ha cambiado mucho desde la Eurocopa 2024».

«Creo que Yamal ha madurado mucho; lleva varios años en el fútbol profesional y ya sabe muy bien lo que tiene que hacer».

«Disfruto jugando a su lado y ojalá, tras la lesión, regrese en buena forma y nos ayude mucho».

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Sobre la presión que recae sobre él, añadió: «Es increíble. Fui de vacaciones a Dubái y hasta allí vi una valla publicitaria suya».

Y añadió: «Él asume todo esto con naturalidad; ha madurado, pero sigue siendo el mismo chico de siempre».

Y concluyó: «Esa es la mejor cualidad de Yamal: a su edad, afrontar todo con tanta espontaneidad y naturalidad es impresionante. No creo que cualquiera pueda hacerlo».

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