El astro del Newcastle United, Amar Dedic, provocó una situación de alerta de seguridad en Inglaterra, después de que su aparición portando un arco y flechas junto a uno de sus amigos motivara la movilización de un gran número de patrullas policiales, en un extraño suceso que terminó con la confiscación de los utensilios y el interrogatorio del jugador.

Según el diario español "Marca", citando al periódico británico "Daily Mail", la historia comenzó después de que la policía de Northumbria recibiera un aviso de uno de los vecinos, quien informó haber visto a dos personas portando un arco y flechas cerca de un depósito de agua en la zona de Harlow Hill, a las afueras de la ciudad de Newcastle.

La policía respondió al aviso enviando al menos seis coches patrulla, entre ellos unidades armadas, antes de que los agentes encontraran a Dedic, de 24 años, y a su acompañante en la zona residencial de Darras Hall, a unas siete millas del lugar del aviso.

La policía detuvo el coche en el que viajaba la pareja, realizó un registro del mismo y confiscó el arco y las flechas, además de interrogar al jugador bosnio sobre la naturaleza de la actividad que estaba practicando.

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El suceso presenció la aparición del portero del Newcastle, Mark Gillespie, y del exdefensa Paul Dummett, después de que coincidiera su paso por el lugar y se detuvieran para prestar ayuda.

Tras escuchar las declaraciones de ambos hombres, la policía concluyó que no existía amenaza para la seguridad pública, señalando que los utensilios incautados estaban, en principio, destinados a un uso recreativo, mientras que la investigación sigue en curso.

El diario explicó que Dedic y su acompañante dispararon algunas flechas en un campo, sin desvelar el objetivo al que apuntaban.

A pesar de lo extraño del suceso, no parece que Dedic vaya a enfrentarse a una sanción dentro del club Newcastle, ya que el "Daily Mail" mencionó que la directiva considera que el comportamiento del jugador fue imprudente, pero no tiene intención de abrir una investigación disciplinaria contra él.

El Newcastle había fichado al lateral bosnio procedente del Benfica el pasado verano por 30 millones de libras esterlinas, y el jugador logró imponerse en la posición de lateral derecho, a pesar del difícil comienzo del equipo esta temporada.

Dedic participó en la derrota del Newcastle ante el Everton por un gol a cero, y se espera que esté disponible para el enfrentamiento ante el Fulham, mañana sábado, en la Premier League. El Newcastle vive un periodo difícil, después de haber encajado cuatro derrotas en los últimos cinco partidos que ha disputado en las distintas competiciones.