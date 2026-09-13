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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Christian Guinin

Traducido por

Coche detenido en la calle: aficionados se enfrentan a una estrella del Liverpool tras el partido contra el Fulham FC

Premier League
J. Jacquet
Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham

Tras el decepcionante empate contra el Fulham, aficionados del Liverpool detuvieron el coche de Jeremy Jacquet y se encararon con el defensa en plena calle.

Como se puede ver en unas imágenes del periodista Keefe Irwin, el francés de 21 años fue interceptado por algunos aficionados de los Reds inmediatamente después del 0-0 contra los Cottagers y, al parecer, instado a firmar autógrafos y hacerse fotos con los aficionados presentes.

Sin embargo, tras un breve intercambio, Jacquet volvió a subirse a su coche para no seguir entorpeciendo el tráfico. Algunos aficionados del Liverpool, al parecer, se lo tomaron a mal y comenzaron a insultarle mientras el defensa se marchaba.

En las redes sociales, en cambio, numerosos usuarios salieron en defensa de Jacquet. "Hay un momento y un lugar adecuados para eso, y este no lo es. ¿Quieres que se detenga ahí y que posiblemente la policía le llame la atención? Es un lugar peligroso para pararse", escribió uno de los usuarios.

Antes, el jugador de 21 años había estado entre los mejores sobre el campo en el empate sin goles ante el Fulham. A pesar del decepcionante resultado, Jacquet y su compañero en el eje de la zaga, Virgil van Dijk, se mostraron en gran forma. Ante el conjunto londinense, la defensa del LFC apenas concedió ocasiones.

Jacquet destacó especialmente con una acción salvadora, cuando despejó sobre su propia línea de gol por su portero, Alisson Becker, que ya estaba batido, evitando así el gol en contra en el último segundo.

FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICOGetty Images

¿Cómo fue el inicio de temporada del Liverpool?

En líneas generales, sin embargo, el 0-0 fue insuficiente desde la perspectiva de los Reds. Tras tres empates en los primeros cuatro partidos de liga, el equipo del técnico Andoni Iraola avanza con cierta dificultad.

Con seis puntos, el Liverpool ocupa actualmente la sexta posición de la tabla, aunque Brighton & Hove Albion, Manchester United, Newcastle United y Leeds United todavía pueden superarlo al término de la jornada.

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