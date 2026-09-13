Como se puede ver en unas imágenes del periodista Keefe Irwin, el francés de 21 años fue interceptado por algunos aficionados de los Reds inmediatamente después del 0-0 contra los Cottagers y, al parecer, instado a firmar autógrafos y hacerse fotos con los aficionados presentes.

Sin embargo, tras un breve intercambio, Jacquet volvió a subirse a su coche para no seguir entorpeciendo el tráfico. Algunos aficionados del Liverpool, al parecer, se lo tomaron a mal y comenzaron a insultarle mientras el defensa se marchaba.

En las redes sociales, en cambio, numerosos usuarios salieron en defensa de Jacquet. "Hay un momento y un lugar adecuados para eso, y este no lo es. ¿Quieres que se detenga ahí y que posiblemente la policía le llame la atención? Es un lugar peligroso para pararse", escribió uno de los usuarios.

Antes, el jugador de 21 años había estado entre los mejores sobre el campo en el empate sin goles ante el Fulham. A pesar del decepcionante resultado, Jacquet y su compañero en el eje de la zaga, Virgil van Dijk, se mostraron en gran forma. Ante el conjunto londinense, la defensa del LFC apenas concedió ocasiones.

Jacquet destacó especialmente con una acción salvadora, cuando despejó sobre su propia línea de gol por su portero, Alisson Becker, que ya estaba batido, evitando así el gol en contra en el último segundo.

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¿Cómo fue el inicio de temporada del Liverpool?

En líneas generales, sin embargo, el 0-0 fue insuficiente desde la perspectiva de los Reds. Tras tres empates en los primeros cuatro partidos de liga, el equipo del técnico Andoni Iraola avanza con cierta dificultad.

Con seis puntos, el Liverpool ocupa actualmente la sexta posición de la tabla, aunque Brighton & Hove Albion, Manchester United, Newcastle United y Leeds United todavía pueden superarlo al término de la jornada.