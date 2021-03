Cobresal vs. Palestino: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

En El Cobre comienza la serie entre Mineros y Árabes, en busca de un tan ansiado lugar para Chile en la fase de grupos de Copa Sudamericana.

Con la ilusión de gloria y la ronda de grupos de Copa Sudamericana, Cobresal y Palestino chocan en la tercera región aguardando afianzar su final de campaña en el recién terminado torneo local, que los vio situarse en el top 8 de los 'internacionales' del Torneo de Chile. En una llave de eliminación directa, que se cerrará en la Región Metropolitana, Gustavo Huerta quiere aprovecharse de la altura para luego aterrizar en Santiago con una ventaja manejable de cara a una eventual clasificación. El Coto Sierra, en tanto, no quiere dar espacios y con su propuesta pragmática sumada a nombres de buen pie como Jiménez y Villanueva espera que su poderoso plantel se imponga desde la ida.

¿Cómo se reforzaron estos equipos en 2021?

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES?

PARTIDO Cobresal - Palestino FECHA Jueves, 18 de marzo ESTADIO El Cobre HORARIO 21:30 de Chile y de Argentina, 18:30 de México y 19:30 de Colombia

El torneo, con inicio pactado

LAS PROBABLES FORMACIONES

Cobresal: L. Requena; P. Cárdenas, R. González, S. Silva, F. Ayala; E. Farías, F. Ragusa; C. Maidana; F. Reynero, M. S. Pol, O. Salinas. DT: G. Huerta.

Palestino: C. Toselli; V. Fernández, C. Suárez, B. Romo, N. Berardo; A. Farías, C. Cortés; C. Villanueva; B. Carrasco, L. Jiménez, J. Benítez. DT: J. L. Sierra.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

El partido a jugarse este jueves 18 de marzo a las 21:30 de Chile y de Argentina, 18:30 de México y 19:30 de Colombia, irá por DirecTV Sports para toda Sudamérica. Para computadores, tablets, smart TVs, iOS y Android, estará disponible la plataforma online de DirecTV Play en PCs y MAC y App en smartphones para todos los clientes de la empresa DirecTV.