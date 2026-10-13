Dani Carvajal, excapitán del Real Madrid y uno de sus futbolistas más destacados durante la última década, se prepara para vivir una nueva experiencia en su carrera, después de haber aceptado su traspaso al Getafe para seguir jugando en la capital española, aunque esta vez lejos del Santiago Bernabéu, en un movimiento que responde al deseo del técnico José Bordalás de reforzar su plantilla con la experiencia de uno de los jugadores más laureados del fútbol europeo.

El defensa de 34 años, natural de Leganés, permanecía sin equipo desde el pasado 30 de junio, tras el final de su etapa en el Real Madrid, antes de que el Getafe apareciera en escena y le ofreciera la oportunidad de afrontar un reto completamente distinto.

Bordalás espera aprovechar la experiencia del jugador y su capacidad para gestionar las exigencias de la competición, especialmente porque está acostumbrado a jugar bajo la presión de los grandes partidos y a pelear por títulos durante todos sus años en el club blanco.

El entrenador del Getafe busca reforzar el costado derecho, donde se espera que Carvajal compita con Kiko Femenía por el puesto de lateral derecho, con la posibilidad de emplearlo en un rol diferente según el planteamiento que adopte el cuerpo técnico.

En caso de recurrir a una defensa de tres, Carvajal podría ocupar el lado derecho de la línea defensiva, lo que permitiría a Andrés García disponer de más oportunidades de participación en una posición más adelantada, otorgando a Bordalás opciones tácticas adicionales.

Sin embargo, el aspecto económico representa uno de los detalles más llamativos de la operación, ya que los informes señalan que Carvajal aceptó una reducción salarial de hasta el 90% en comparación con sus ingresos netos anteriores en el Real Madrid, que rondaban los 10 millones de euros anuales.

Se prevé que en el Getafe perciba un salario cercano al millón de euros, una diferencia considerable que refleja la naturaleza de la nueva etapa que afronta el jugador y su deseo de continuar su carrera profesional y permanecer cerca de su casa, además de incorporarse a un proyecto en el que pueda aportar dentro del campo.

Finalmente, la oferta de Bordalás fue suficiente para convencer a Carvajal de afrontar la experiencia, después de encontrar en el Getafe una oportunidad para seguir compitiendo en lugar de alejarse de los terrenos de juego, manteniendo su papel como futbolista capaz de transmitir su experiencia a sus compañeros, sobre todo en un equipo que aspira a lograr sus objetivos con recursos distintos a los que estaba acostumbrado en el Real Madrid.