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El exdefensa del Manchester United Clayton Blackmore se ha visto obligado a pedir disculpas públicamente tras provocar una oleada de críticas en las redes sociales por sus comentarios sobre Mason Greenwood. Blackmore, de 62 años, había instado al delantero a regresar a Old Trafford después de su destacada actuación en la Champions League.

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Polémica tras la gesta en la Champions League

La situación se produjo poco después de que el Fenerbahce lograra una emocionante victoria por 3-2 ante el Liverpool en la Champions League el miércoles por la noche. Greenwood, de 25 años, desempeñó un papel clave en el triunfo del equipo turco al marcar el gol del empate en la primera parte frente al histórico rival del United. Su actuación llevó a Blackmore a celebrar el resultado en las redes sociales, pero sus palabras suscitaron enseguida numerosas críticas entre los aficionados del United y el resto de la comunidad futbolística.

En su cuenta oficial de X, el exinternacional galés escribió: «Bien hecho, Mason Greenwood, por vencer al Liverpool. Vuelve con nosotros, por favor». La publicación desató de inmediato una avalancha de comentarios críticos que recordaban al exdefensa las circunstancias que rodearon la salida del extremo del fútbol inglés. La reacción fue tan rápida y contundente que Blackmore se vio obligado a pronunciarse apenas dos horas después. Afirmó que había malinterpretado la situación legal actual y las circunstancias del exjugador de la cantera del Manchester United.

Blackmore rectifica tras las críticas en redes sociales

La publicación provocó rápidamente una oleada de condenas entre los aficionados, lo que llevó a Blackmore a ofrecer una aclaración formal apenas unas horas después. En su cuenta personal, Blackmore pidió disculpas a todas las personas a las que había molestado con sus comentarios y afirmó que creía que el jugador había quedado completamente exonerado de las acusaciones anteriores.

«Siento haber ofendido a alguien, pero había oído que había quedado exonerado de cualquier conducta indebida. Pido disculpas a todas las personas a las que he molestado con mis comentarios. Como he dicho, pensaba que había quedado exonerado de todo y ha tenido un bebé con su novia. Lo siento mucho», escribió en X.

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La complicada salida de Greenwood de Old Trafford

La salida de Greenwood del Manchester United sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la historia reciente del club. Considerado en su día la gran joya de la cantera de Carrington, la carrera del delantero en el club se detuvo en 2022 tras su detención como sospechoso de intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo, y agresión. Aunque la Fiscalía de la Corona acabó retirando todos los cargos a principios de 2023, el United llevó a cabo una larga investigación interna que, tras una considerable presión de los aficionados, concluyó que lo mejor para ambas partes era que continuara su carrera en otro lugar.

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Una vida más tranquila en Estambul

Getty Images

Desde su salida definitiva del noroeste, Greenwood ha tratado de reconstruir su reputación lejos de la intensa atención de los medios ingleses. Tras una fructífera cesión al Getafe en LaLiga, se marchó al Marsella antes de fichar por el Fenerbahce este verano por unos 33 millones de libras. Su vida en Estambul ha sido relativamente tranquila, ya que se ha mantenido en gran medida alejado de los focos que suelen acompañar a los grandes fichajes. El delantero reside actualmente en el distrito de Sarıyer, una zona popular entre los futbolistas extranjeros, donde, según se informa, es vecino del excentrocampista del Chelsea N'Golo Kante y del exjugador del Real Madrid Marco Asensio.