Cláusula sorprendente: los detalles del contrato de Salah con el Trabzonspor

La estrella egipcia Mohamed Salah completó oficialmente su fichaje por el Trabzonspor turco este miércoles, para comenzar un nuevo capítulo en su carrera deportiva.

Salah abandonó el Liverpool al término de la temporada pasada, tras 9 años en el fortín de Anfield repletos de logros individuales y colectivos.

El Trabzonspor se convierte en el séptimo club en la carrera de Salah, después de Al-Mokawloon Al-Arab, Basilea, Chelsea, Fiorentina, Roma y Liverpool.

Por su parte, el diario turco "AKSAM" reveló los detalles del contrato de Salah con el Trabzonspor, señalando que la estrella egipcia firmó un contrato de dos años con el club turco.

Añadió que Salah percibirá 17 millones de euros como salario anual con el Trabzonspor.

Apuntó a una cláusula destacada en el acuerdo por la que Salah recibirá el 20% de los ingresos por la venta de productos que lleven su nombre o su imagen por parte del club.

Cabe recordar que Salah entabló negociaciones con el Besiktas en un momento anterior del actual mercado de fichajes de verano, pero no acabó incorporándose debido a las diferencias en los asuntos económicos del contrato.