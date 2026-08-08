El fichaje del marfileño Yan Diomandé por el Real Madrid no fue solo una operación récord que superó la marca anterior en la historia del Leipzig, tras alcanzar un valor de 125 millones de euros, sino que en sus detalles incluía una cláusula especial que podría otorgar al club alemán beneficios adicionales durante el próximo periodo.

Diomandé, de 19 años, se marchó al Real Madrid en una operación que se convirtió en la más cara de la historia del Leipzig, pero el club alemán logró asegurarse una ventaja adicional dentro del acuerdo, consistente en un partido de homenaje que enfrentaría a ambos equipos en Leipzig.

Según información del diario "Bild" alemán, el fichaje de Diomandé por el Real Madrid incluyó el acuerdo de disputar un partido de homenaje entre ambos clubes en Leipzig, una cláusula que el club alemán suele incluir en varias de sus grandes operaciones.

No era la primera vez que el Leipzig obtenía una ventaja de este tipo, pues los fichajes de destacados jugadores en el pasado incluían partidos amistosos pactados contractualmente ante grandes clubes europeos.

Estos acuerdos abarcaron un partido contra el Manchester City tras el traspaso de Josko Gvardiol en 2023, otro ante el Barcelona después de la salida de Dani Olmo en 2024, además de un partido ante el Manchester United tras el fichaje de Benjamin Sesko en 2025. También el traspaso de Julian Nagelsmann al Bayern Munich en 2021 incluyó un acuerdo similar.

La fecha sigue siendo desconocida

Se espera que el Real Madrid dispute el partido de homenaje ante el Leipzig, pero su fecha aún no se ha fijado.

Por su parte, el club alemán se enfrentará este verano al máximo poseedor de títulos de la Liga de Campeones de Europa, en el marco de su preparación para la nueva temporada, ya que disputará un partido ante el Real Madrid como último test antes del inicio de la campaña.

El quince de agosto se disputará otro partido ante uno de los grandes clubes en la ciudad de Munich, mientras que la fecha del enfrentamiento contra el Real Madrid sigue sin conocerse.

El acuerdo trae otra buena noticia para el Leipzig, ya que el club alemán se asegura recibir una compensación estimada en unos 1,3 millones de euros en caso de que no se pueda llegar a una fecha adecuada para celebrar el partido de homenaje.

Esta cantidad equivale aproximadamente a los ingresos que el Leipzig habría podido obtener del partido, ya sea por la venta de entradas o por los ingresos de hospitalidad.

De este modo, el Leipzig se aseguró un beneficio económico adicional en caso de que el partido no se celebre, sin perder el valor económico que se esperaba que el enfrentamiento generara sobre el terreno de juego.

La condición no se suma al valor del traspaso

La cantidad de la compensación, de unos 1,3 millones de euros, no se considera una tarifa adicional sobre el fichaje de Diomandé, sino que entra dentro de las primas e incentivos vinculados a la operación.

Es posible que el valor total del traspaso se eleve a 140 millones de euros en caso de cumplirse las condiciones relacionadas con el rendimiento del jugador y su éxito en el Real Madrid.

Por otro lado, el contrato del fichaje de Diomandé no incluye ninguna cláusula que otorgue al Leipzig un porcentaje del valor de una futura reventa del jugador.

De este modo, el club alemán se conformó con obtener un enorme valor de traspaso, junto a incentivos vinculados a la trayectoria del jugador, además de la cláusula relativa al partido de homenaje.

Diomandé se convierte en embajador de Red Bull

La relación de Diomandé con el entramado de Red Bull no se detuvo en su traspaso del Leipzig al Real Madrid, pues el jugador marfileño estaba dentro del círculo de interés de la empresa de bebidas energéticas incluso antes de completarse el partido de homenaje.

Coincidiendo con su traspaso al Real Madrid, Diomandé fue contratado durante tres años para ser embajador de la marca perteneciente a la empresa Red Bull, en un paso que refleja la posición que el jugador ha alcanzado a temprana edad.

Diomandé es visto actualmente como uno de los talentos ofensivos emergentes más destacados del fútbol mundial, tras llamar la atención gracias a su rápida evolución y a su llamativo nivel.

Si el jugador marfileño continúa su trayectoria ascendente en el Real Madrid, Red Bull habrá asegurado a uno de los embajadores más destacados de su marca en los próximos años, pero esta vez con la camiseta del club blanco en lugar de la del Leipzig.

De este modo, Diomandé se une a la lista de jugadores destacados que están vinculados a la marca, entre ellos el brasileño Neymar y Xavi Simons, jugador del Tottenham Hotspur, además del húngaro Dominik Szoboszlai, jugador del Liverpool.