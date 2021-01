Claudio Bravo vuelve a lesionarse y la portería sigue siendo un mar de problemas para Pellegrini en el Betis

El portero vuelve a estar fuera del equipo tras su cuarta lesión del curso, Dani Martín también está en el dique seco y Joel volverá a ser titular.

Los problemas en la portería del Real se agudizan tras la nueva lesión que sufre Claudio Bravo. El meta se perderá los próximos encuentros ante el de Vigo y la , y puede que también la eliminatoria de correspondiente a los octavos de final.

"Tuvo ayer un problema muscular y no va a estar en la lista de convocados. No era algo que esperábamos, tener a Claudio un tiempo fuera y Dani Martín operado. Tenemos tres porteros, lo vamos a analizar, no es fácil conseguir a un portero a estas alturas. Le tenemos confianza a Dani Rebollo", explicó Manuel Pellegrini.

Una nueva lesión muscular que se suma a las tres anteriores que ha padecido el chileno. En total, el portero se ha perdido nueve partidos de los 18 que el Betis ha disputado en Liga. Jugó los dos primeros encuentros y problemas en su rodilla hicieron que se perdiera los correspondientes a , y . El siguiente problema del cancerbero fue de carácter muscular. Otra vez se ausentó en tres ocasiones por esta razón ( , y ), a la que se le unieron problemas en la pantorrilla y encadenó nuevamente tres comparecencias ( , y ), seis consecutivas.

El Betis tiene casi los mismos números con Joel que con Bravo

Sin embargo, los números del Betis, con o sin el chileno, no varían mucho. El cuadro verdiblanco acumula un total de cinco derrotas, un empate y tres victorias, sin Bravo bajo palos, y ha encajado 15 goles. En los otros nueve que sí ha jugado, su equipo ha perdido cuatro, empatado uno y ganado cuatro. Y ha encajado 16 goles. Cuando Bravo no ha estado Joel Robles ha sido quien ha ocupado la portería. Al inicio de temporada partía como suplente pero a estas altura del campeonato ha jugado los mismos partidos en Liga y supera al chileno en encuentros totales si le unimos los de Copa del Rey.

Donde la balanza más se desequilibra entre uno y otro guardameta es en el número de intervenciones. Bravo acumula en todos esos partidos de Liga 25 paradas y para el 60,98% de los tiros que van a puerta. Joel tiene solo 15 intervenciones y para el 50% de los disparos a meta.

La mala suerte de Dani Martín con las lesiones

El tercero en la disputa por ocupar la titularidad de la portería verdiblanca es Dani Martín. El joven meta no ha tenido la fortuna de cara y ha sido víctima de las lesiones. La primera fue antes del comienzo de la temporada con un esguince de rodilla. Solo fue convocado en siete ocasiones, sin llegar a debutar esta temporada, cuando se lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla y tuvo que pasar por el quirófano. El ex del Sporting tenía ya acordado su cesión al .

Lo cierto es que el Betis no ha conseguido mantener una estabilidad en la portería y esa es una de las cuestiones que hacen que el conjunto de las trece barras sea el más goleado de la categoría con 31 goles en contra. Las dudas con Joel durante la temporada pasada hicieron que se apostara esta temporada por Bravo que no está aportando la regularidad que se necesita. Con Claudio Bravo acumulando lesiones y con un Joel aún cuestionado, el futuro dirá si Antonio Cordón tendrá que seguir buscando soluciones a la portería en el próximo mercado veraniego.