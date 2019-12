Claudio Bravo bendice el nuevo arco de Colo Colo

El portero de Manchester City le deseó éxito a Miguel Pinto, flamante refuerzo albo. "Desde la distancia te estaremos apoyando", escribió.

Este martes hizo oficial sus primeros fichajes para la temporada 2020: César Fuentes y Miguel Pinto. El ex Universidad de interrumpió sus vacaciones y se trasladó hasta Santiago, donde este martes se realizó los exámenes médicos de rigor antes de estampar su firma en el Cacique. De este modo, el arquero podrá formar parte de la disciplina de Mario Salas a partir del viernes 20 de diciembre, en el inicio de la pretemporada de los blancos.

Y una vez que el cuadro de Macul publicó el comunicado con las nuevas incorporaciones, Claudio Bravo le envió un mensaje al golero que jugó en durante las últimas tres temporadas. "Lo mejor para ti, Miguel, mucho éxito amigo", escribió el futbolista del en su cuenta oficial de Twitter.

"Desde la distancia te estaremos apoyando. Que el próximo año sea una gran temporada en Colo Colo", agregó el formado en el conjunto Popular. La publicación viene acompañada de una fotografía en la que figuran ambos porteros con la camiseta del conjunto rancagüino.

Esto luego que hace un mes el otrora capitán de La Roja decidiera visitar el Monasterio Celeste para formar parte de las prácticas. La situación se dio un día después de la decisión que tomó el plantel de la Selección de no jugar el duelo amistoso ante Perú, en Lima.

La llegada de Pinto a Pedrero

El flamante fichaje albo comentó la expectativa que tiene en su arribo a Macul. "Es un salto de nivel en mi carrera. Que Colo Colo se haya fijado en mí, valorado mi trayectoria y presente, me pone muy contento, a trabajar y dejarlo todo para hacer crecer aún más a la institución", dijo.

Respecto a su pasado azul, el jugador remarcó: "Hay muchos que han pasado por mi situación, otros con más historia que han pasado de U. de Chile a Colo Colo, no es algo nuevo, es algo que se tiene que tomar con mucho profesionalismo, siempre he sido así en todos los clubes que he defendido, me voy a jugar la vida por la camiseta que defiendo", comentó.

Y en la misma línea, lanzó que "la idea es que el arco de Colo Colo, juegue quien juegue, sea una muralla este año".

Por último, habló sobre la opción de compartir equipo con Matías Fernández. "Si llega a Colo Colo y sigue tal como estaba en el 2006 conmigo, vamos a lograr grandes cosas". "Ojalá que se dé, es un gran jugador, una gran persona, un gran compañero y un gran amigo. Sería un honor estar en un equipo junto a él", cerró.