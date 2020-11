Claudio Baeza: "Estamos convencidos de que podemos sacar los seis puntos"

La Selección chilena no tuvo el mejor de los estrenos en la ruta al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Reinaldo Rueda sumó apenas un punto tras su derrota ante , en Montevideo, y el empate frente a , en el Estadio Nacional. Por lo mismo, en esta doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas buscará recuperar terreno en sus cruces ante Perú y .

Así al menos lo destacó esta jornada Claudio Baeza en conferencia de prensa. "Todos los partidos son de suma importancia. En los partidos anteriores tuvimos poca fortuna y cedimos puntos en los últimos minutos, pero sabemos y estamos convencidos de que podemos sacar los seis puntos en esta fecha doble. Estamos con la convicción a tope para conseguir esos resultados y seguir con el objetivo de todo el grupo que es clasificar al Mundial", sostuvo el mediocampista de los registros del .

Formación de Chile vs. Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas: convocados, once y suplentes

Respecto a los pupilos de Ricardo Gareca, el seleccionado indicó que "Perú se ha caracterizado por el buen juego que tiene. Siempre han jugado bien al fútbol, pero nosotros tenemos las armas necesarias para doblegar esa virtud sabiendo la importancia que tiene el partido para nosotros". Eso sí, destacó que "ellos han venido muy bien, y será un partido duro, pero queremos quedarnos con los tres puntos sí o sí".

