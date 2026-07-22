Clasificación impactante... Marmoush entre los peores jugadores de la Premier League en el Mundial

Omar Marmoush, extremo de la selección egipcia, recibió un nuevo golpe tras el final del recorrido de Egipto en el Mundial 2026, al figurar en la lista de los jugadores peor valorados del torneo, según las estadísticas del sitio especializado "WhoScored".

El portal situó a Marmoush, jugador del Manchester City, en el tercer puesto de la lista de los futbolistas de la Premier League inglesa con menor valoración durante el Mundial 2026, entre los jugadores que disputaron al menos 300 minutos, después de haber obtenido una nota de 6,39 sobre 10.

En la lista de los peores, solo superaron al extremo de la selección egipcia el ghanés Antoine Semenyo (compañero de Marmoush en el Manchester City), que recibió una valoración de 6,14, y el sueco Victor Lindelöf, con la nota más baja de la lista, de 6,01.

La clasificación de los jugadores de la Premier League con menor valoración en el Mundial quedó de la siguiente manera:

Victor Lindelöf (Suecia) – 6,01

Antoine Semenyo (Ghana) – 6,14

Omar Marmoush (Egipto) – 6,39

Pedro Neto (Portugal) – 6,41

Gabriel Gudmundsson (Suecia) – 6,43

Morgan Rogers (Inglaterra) – 6,44

Piero Hincapié (Ecuador) – 6,45

Diego Gómez (Paraguay) – 6,52

Nico O'Reilly (Inglaterra) – 6,53

Jordan Pickford (Inglaterra) – 6,57

Los números negativos no se detuvieron ahí, ya que el mismo portal reveló que Marmoush fue el jugador con menor valoración entre todos los futbolistas de la selección egipcia que disputaron más de 200 minutos en el torneo, mientras que el guardameta Mostafa Shobeir encabezó la lista de los mejores dentro de Egipto con una valoración de 7,38.

Estos números llegaron tras una actuación discreta de Marmoush en los cinco partidos de la selección egipcia, pese a que el equipo alcanzó los octavos de final por primera vez en su historia, antes de caer con dificultad ante Argentina por un resultado de (3-2).

Marmoush estuvo cerca de escribir uno de los momentos más destacados del torneo, cuando lideró un contragolpe en los últimos segundos ante Argentina, pero la intervención de Leandro Paredes impidió que su pase llegara a Mahmoud Hassan "Trezeguet", antes de que la selección argentina marcara el gol de la victoria minutos después, en una jugada que muchos consideraron el punto de inflexión en el recorrido de ambas selecciones.

Aquella jugada se convirtió en un cuadro artístico que Paredes se encargó de colgar en su casa, por considerarla una de sus imágenes más destacadas en su trayectoria albiceleste en el torneo.