La selección marroquí se mantuvo en el séptimo puesto de la clasificación de la FIFA, publicada este jueves, y sigue liderando los rankings africano y árabe.
En África supera a Senegal (15), Nigeria (26), Argelia (28) y Egipto (29).
En el ámbito árabe también lidera, seguido de Argelia (28), Egipto (29), Túnez (45), Catar (56) y Arabia Saudí (61).
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Argentina recuperó el trono de la clasificación, seguida de España y Francia, mientras que Alemania ocupa el décimo puesto.
La campeona del mundo subió dos puestos tras ganar a Islandia y Honduras, superando a los “Gallos”.
Los “bailarines de tango” regresan a la cima por primera vez desde julio de 2025, mientras Francia baja al tercer lugar.
Las diez primeras selecciones del ranking mundial son:
- Argentina
- España
- Francia
- Inglaterra
- Portugal
- Brasil
- Marruecos
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania