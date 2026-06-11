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Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Clasificación FIFA: Marruecos lidera África y el mundo árabe; Argentina, número uno mundial

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
Francia vs Senegal
Francia
Senegal
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Alemania vs Curacao
Alemania
Curacao
Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Brasil
Marruecos
EE. UU.
Bélgica
Egipto
Arabia Saudí
Uruguay
Francia
Senegal
Argentina
Argelia
Alemania
Curazao
Inglaterra
Croacia
Portugal
República Democrática del Congo

Los bailarines de tango vuelven a liderar la clasificación.

La selección marroquí se mantuvo en el séptimo puesto de la clasificación de la FIFA, publicada este jueves, y sigue liderando los rankings africano y árabe.

En África supera a Senegal (15), Nigeria (26), Argelia (28) y Egipto (29).

En el ámbito árabe también lidera, seguido de Argelia (28), Egipto (29), Túnez (45), Catar (56) y Arabia Saudí (61).

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Argentina recuperó el trono de la clasificación, seguida de España y Francia, mientras que Alemania ocupa el décimo puesto.

La campeona del mundo subió dos puestos tras ganar a Islandia y Honduras, superando a los “Gallos”.

Los “bailarines de tango” regresan a la cima por primera vez desde julio de 2025, mientras Francia baja al tercer lugar.

Las diez primeras selecciones del ranking mundial son:

  1. Argentina
  2. España
  3. Francia
  4. Inglaterra
  5. Portugal
  6. Brasil
  7. Marruecos
  8. Países Bajos
  9. Bélgica
  10. Alemania
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