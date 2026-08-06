La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció la nueva clasificación oficial de los clubes africanos antes del inicio de la temporada 2026-2027, que registró cambios destacados en las posiciones de los grandes del continente, tras contabilizar los resultados de las participaciones continentales durante las últimas temporadas.

El Al Ahly egipcio, poseedor del récord en número de títulos de la Liga de Campeones de África, perdió el liderato de la clasificación continental, después de descender al segundo puesto con 66 puntos, mientras que el Mamelodi Sundowns sudafricano, campeón del torneo la temporada pasada, se situó en el primer puesto con 73 puntos.

La clasificación también registró el ascenso del Espérance tunecino al tercer puesto con 58 puntos, aventajando por un solo punto al Renaissance Berkane marroquí, que continuó su ascenso tras ocupar el cuarto puesto con 57 puntos.

En cuanto a los clubes egipcios, el Zamalek subió al sexto puesto con 49 puntos, después de alcanzar la final de la Copa Confederación de África la temporada pasada, mientras que el Pyramids, campeón de la Liga de Campeones de África hace dos temporadas, descendió al séptimo puesto con 48 puntos.

Asimismo, el Ejército Real marroquí mantuvo su presencia entre los diez primeros al ocupar el octavo puesto, mientras que el Al Hilal sudanés se situó en el noveno puesto, y el Chabab Belouizdad argelino en el décimo.

Clasificación de los clubes africanos según el ranking de la CAF para la temporada 2026-2027:

1- Mamelodi Sundowns sudafricano – 73 puntos.

2- Al Ahly egipcio – 66 puntos.

3- Espérance Sportive tunecino – 58 puntos.

4- Renaissance Berkane marroquí – 57 puntos.

5- USM Alger argelino – 52 puntos.

6- Zamalek egipcio – 49 puntos.

7- Pyramids egipcio – 48 puntos.

8- Ejército Real marroquí – 41 puntos.

9- Al Hilal sudanés – 39 puntos.

10- Chabab Belouizdad argelino – 38 puntos.

11- Simba tanzano – 38 puntos.

12- Young Africans tanzano – 35 puntos.

13- Wydad Athletic marroquí – 32 puntos.

14- Petro Atlético angoleño – 27 puntos.

15- ASEC Mimosas marfileño – 24 puntos.

16- Stade Malien maliense – 23 puntos.

17- Mouloudia de Argel argelino – 22 puntos.

18- Al Masry portsaidí egipcio – 20 puntos.

19- Orlando Pirates sudafricano – 20 puntos.

20- Mazembe congoleño – 20 puntos.

21- Stellenbosch sudafricano – 17 puntos.

22- Raja Athletic marroquí – 17 puntos.

23- Olympique Safi marroquí – 15 puntos.

24- Rivers United nigeriano – 15 puntos.

25- Maniema Union congoleño – 14 puntos.

26- Chabab Constantine argelino – 12 puntos.

27- Sagrada Esperança angoleño – 12 puntos.

28- Otoho d'Oyo congoleño – 11 puntos.

29- Jeunesse Sportive de Kabylie argelino – 11 puntos.

30- Power Dynamos zambiano – 10 puntos.

31- Djoliba maliense – 9 puntos.

32- Dreams ghanés – 9 puntos.

33- Saint-Éloi Lupopo congoleño (RD Congo) – 7 puntos.

34- Modern Future egipcio – 7 puntos.

35- Nouadhibou mauritano – 6 puntos.

36- Abu Salim libio – 6 puntos.

37- Marumo Gallants sudafricano – 6 puntos.

38- Kaizer Chiefs sudafricano – 5 puntos.

39- Azam tanzano – 5 puntos.

40- Étoile du Sahel tunecino – 5 puntos.

41- Horoya guineano – 5 puntos.

42- Stade d'Abidjan marfileño – 4 puntos.

43- Jaraaf senegalés – 4 puntos.

44- Bravos do Maquis angoleño – 4 puntos.

45- Enyimba nigeriano – 4 puntos.

46- Lunda Sul angoleño – 4 puntos.

47- Jwaneng Galaxy botsuano – 4 puntos.

48- Union Monastirienne tunecino – 4 puntos.

49- Entente de Sétif argelino – 4 puntos.

50- Diables Noirs congoleño – 3,5 puntos.

51- Sfaxien tunecino – 3 puntos.

52- Al Merrikh sudanés – 3 puntos.

53- Al Ahly Trípoli libio – 3 puntos.

54- Medeama ghanés – 3 puntos.

55- Club Africain tunecino – 3 puntos.

56- Sekhukhune United sudafricano – 3 puntos.

57- Al Hilal Bengasi libio – 3 puntos.

58- Singida Black Stars tanzano – 2,5 puntos.

59- ZESCO United zambiano – 2,5 puntos.

60- San Pédro marfileño – 2,5 puntos.

61- Nairobi United keniano – 2,5 puntos.

62- Coton Sport camerunés – 2,5 puntos.

63- Black Bulls mozambiqueño – 2 puntos.

64- Orapa United botsuano – 2 puntos.

65- Vita Club congoleño (RD Congo) – 2 puntos.

66- Vipers ugandés – 2 puntos.

67- Real Bamako maliense – 2 puntos.

68- ASKO Kara togolés – 2 puntos.

69- AmaZulu sudafricano – 2 puntos.

70- Al Ittihad libio – 2 puntos.

71- SuperSport United sudafricano – 1,5 puntos.

72- ABC Lobito angoleño – 1,5 puntos.

73- Sewe guineano – 1,5 puntos.

74- Al Akhdar libio – 1 punto.

75- Motema Pembe congoleño – 1 punto.

76- Jeunesse Sportive de la Saoura argelino – 1 punto.

77- Gendarmerie Nationale nigerino – 0,5 puntos.

78- Zanaco zambiano – 0,5 puntos.

79- Royal Leopards suazi – 0,5 puntos.