Clasificación de la FIFA: España lidera, Marruecos es sexto, Egipto avanza y Túnez y Jordania caen

La FIFA ha publicado la nueva clasificación de selecciones tras la Copa del Mundo 2026, con cambios en el top-5. Las selecciones árabes tuvieron resultados dispares: Marruecos se mantuvo en el sexto puesto mundial, Egipto subió cinco lugares hasta el 24.º y Túnez cayó 12 posiciones.

La selección española lidera el ranking por primera vez en años tras ganar el Mundial 2026 al vencer 1-0 a Argentina en la final, que bajó al segundo puesto.

Francia se mantuvo tercera pese a terminar cuarta en el torneo, tras perder 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto. Inglaterra, por su parte, subió al cuarto lugar tras alcanzar las semifinales y lograr su mejor resultado en 60 años.

Brasil bajó al quinto lugar tras caer en octavos, mientras que Marruecos subió al sexto, su mejor posición histórica y la más alta para un equipo árabe o africano.

Marruecos lidera

Marruecos lideró el ranking árabe y africano tras alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026.

El mayor salto árabe

Egipto dio el mayor salto árabe, subiendo cinco puestos hasta el 24º, segundo entre los árabes y tercero de África (Senegal es 18º), tras llegar a octavos en el Mundial 2026.

Los «Faraones» cayeron ante Argentina por un polémico 3-2, pero su buen rendimiento en el torneo mejoró su clasificación.

Argelia avanza un lugar

Argelia bajó un lugar y quedó 29ª del mundo, tercera entre árabes y quinta en África.

Arabia Saudí avanzó tres lugares hasta el 58º, cuarto árabe, mientras que Túnez cayó 12 puestos, del 45º al 57º, el peor retroceso de la región.

Qatar bajó tres lugares al 59, Irak descendió del 57 al 63 y Jordania cayó diez puestos hasta el 73.

Clasificación de las selecciones árabes

Marruecos: 6.º del mundo (1.º árabe)

Egipto: 24.º (2.º árabe)

Argelia: 29.º (3.º)

Túnez: 57.º (4.º)

Arabia Saudí: 58.º del mundo (5.º de Oriente Medio)

Qatar: 59.º (6.º)

Irak: 63.º (7.º)

Jordania: 73.º (8.º)