Países Bajos ha dado esta semana un gran paso en la clasificación de coeficientes. Gracias a las victorias del PSV, el AZ, el NEC, el Ajax y el FC Twente, recortó ligeramente la distancia con Bélgica, séptima, y amplió su ventaja sobre Turquía, su perseguidor más cercano.

Para calcular los coeficientes, una victoria de un club en Europa aporta dos puntos; un empate, uno, y una derrota, ninguno.

Después, esa cifra se divide entre el número de clubes con los que cada país comenzó la temporada en Europa. En el caso de Países Bajos son seis: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC y Ajax.

7. Bélgica (+1,600)

Países Bajos sigue por detrás de Bélgica en la clasificación de coeficientes. El país belga aún tiene cinco clubes en Europa. El miércoles, el Club Brujas ya se impuso al RC Lens en la Liga de Campeones por 3-0.

El jueves, los clubes belgas mantuvieron en gran medida esa buena racha. El Union Saint-Gilloise, el RSC Anderlecht y el Sint-Truidense V.V. ganaron sus partidos. El AA Gent, en cambio, perdió por 2-0 ante el SC Braga. En total, Bélgica sumó 8 puntos, equivalentes a un coeficiente de 1,600.

8. Países Bajos (+1,667)

Países Bajos comenzó la semana con una victoria del PSV por 0-1 en su visita al FC Porto en la Liga de Campeones. Un día después, el Feyenoord cayó por la mínima ante el Real Betis: 1-0.

El jueves, los clubes neerlandeses lograron excelentes resultados. En la Liga Europa ganaron el AZ (0-4 ante el FC Ararat-Armenia) y el NEC (2-4 ante el Dinamo Zagreb). En la Conference League, el Ajax venció al Atalanta por 2-0 y el Twente se impuso al Lincoln Red Imps por 1-4.

Así, Países Bajos sumó esta semana 10 puntos. Al dividirlos entre seis, obtiene un coeficiente de 1,667. Eso significa que recorta la distancia con Bélgica, aunque menos de lo que muchos habrán esperado.

9. Turquía (+1,200)

Turquía, situada un puesto por debajo de Países Bajos en la clasificación de coeficientes, comenzó la temporada europea con cinco clubes. Ahora le quedan cuatro. Esta semana, el Galatasaray ganó por 2-4 al Lille OSC en la Liga de Campeones. El Fenerbahçe empató con el Slavia Praga: 2-2.

El jueves ganó el Trabzonspor y empató el Besiktas. En total, Turquía consiguió 6 puntos, equivalentes a un coeficiente de 1,200.

Grecia, Polonia y Chequia

Por debajo de Países Bajos y Turquía, Grecia, Polonia y Chequia están relativamente cerca entre sí. De los tres países, Grecia obtuvo los mejores resultados esta semana. Por tanto, amplía ligeramente su ventaja sobre Polonia y Chequia, aunque también ve crecer la distancia que la separa de Turquía y Países Bajos.

Clasificación de coeficientes en torno a Países Bajos:

7. Bélgica 62,450 (+1,600)

8. Países Bajos 55,395 (+1,667)

9. Turquía 52,275 (+1,200)

10. Grecia 46,612 (+0,800)

11. Polonia 45,725 (+0,200)

12. Chequia 45,725 (+0,400)