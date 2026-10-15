Aunque tanto el PSV como el Ajax perdieron esta semana en Europa, Países Bajos no ha salido mal parado en cuanto al coeficiente. De hecho, gracias a las victorias del Feyenoord, el AZ y el FC Twente, y al empate del NEC, ha ampliado su ventaja sobre sus perseguidores más cercanos.

En el cálculo de los coeficientes, una victoria de un club en Europa aporta dos puntos. Un empate suma uno y una derrota, ninguno.

Después, esa cifra se divide entre el número de clubes con los que cada país comenzó la temporada en Europa. En el caso de Países Bajos son seis: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC y Ajax.

En la Champions League, los resultados de esta semana fueron dispares para Países Bajos. El PSV perdió en su visita al RB Leipzig (1-0), pero el Feyenoord ganó 3-2 al Como 1907. El jueves se sumaron las victorias del AZ y el Twente.

El AZ venció 2-1 al Hapoel Beer Sheva en la Europa League, mientras que el Twente se impuso 1-0 al FC Thun en la Conference League. Además, el NEC empató 1-1 con el Levski Sofía. El Ajax decepcionó y cayó 2-1 en su visita al Hajduk Split.

En total, Países Bajos sumó 7 puntos esta semana. Al dividirlos entre seis, el resultado es un coeficiente de 1,167.

Bélgica, que todavía tiene cinco clubes en Europa, ocupa un puesto más alto en la clasificación de coeficientes. Los vecinos del sur de Países Bajos también obtuvieron buenos resultados. El Club Brugge, el AA Gent y el Sint-Truidense V.V. ganaron sus partidos. Además, el Union Sint-Gillis empató. Eso supone 7 puntos y, en el caso de Bélgica, un coeficiente de 1,400.

Turquía ocupa un puesto por debajo de Países Bajos en la clasificación de coeficientes. Los turcos comenzaron la temporada europea con cinco clubes y ahora les quedan cuatro. De ellos, el Trabzonspor y el Besiktas lograron una victoria esta semana. Son 4 puntos, equivalentes a un coeficiente de 0,800 para Turquía.

Por debajo en la clasificación de coeficientes figuran Grecia, Polonia y Chequia, todos muy cerca entre sí. Pero Países Bajos también amplió su ventaja sobre esos tres países.

Clasificación de coeficientes en torno a Países Bajos:

7. Bélgica 60,850 (+1,400)

8. Países Bajos 53,729 (+1,167)

9. Turquía 51,075 (+0,800)

10. Grecia 45,812 (+0,800)

11. Polonia 45,525 (+0,400)

12. Chequia 45,325 (+0,200)