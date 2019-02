Clásico español Barcelona vs Real Madrid en México: a qué hora es, transmisión y canal

Este miércoles se jugará una nueva edición de El Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid . Esta vez, el Nou Camp será el testigo del duelo correspondiente a la semifinal de ida de la Copa del Rey, en un duelo con emociones garantizadas.

El dominio Blaugrana frente a los Merengues en sus últimos cotejos podría inclinar la balanza hacia el equipo local, aunque en una eliminatoria todo puede suceder. El cuadro de Santiago Solari ha mejorado su estado de forma, pues han ganado sus últimos cinco compromisos.

A continuación te damos las posibilidades para seguir el juego de cerca:

DÍA Y HORARIO

El juego entre Blaugranas y Merengues arrancará el miércoles 6 de febrero en punto de las 14:00 PM del Tiempo del Centro de México .

TRANSMISIÓN Y CANAL

El cotejo pasará por exclusiva a través de la señal de SKY Sports vía el canal 516 y 1516 . La plataforma de Blue to Go es el sitio adecuado para no perderse ninguna acción del cotejo.