En pleno uno de los arranques más dominantes de la historia de LaLiga, el Real Madrid, el club más laureado, logró una sorprendente victoria por 2-1 en el campo de su eterno rival, el FC Barcelona.

Los medios españoles e internacionales coinciden en la lectura del resultado: los blancos se han reenganchado a la lucha por el título y han frenado una posible escapada del Barça. Como era de esperar, Kylian Mbappé, autor de un doblete, y el entrenador José Mourinho son aclamados como los artífices de la victoria.

También merecen una mención especial Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Marc Cucurella, este último por su defensa incansable en el duelo entre campeones del mundo con Lamine Yamal.

«Mbappé devuelve al Barcelona a la realidad», escribió el diario cercano al Real Madrid Marca. El periódico destacó además que una cualidad muy propia de los madridistas había decidido el partido: castigar los errores del rival sin tregua y con sangre fría.

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¡Jude Bellingham se convierte en Iniesta y Zidane a la vez!

El ejemplo más claro fue, desde luego, el 0-1 en el Camp Nou: Mbappé estaba en el lugar adecuado en el momento justo cuando Gerard Martín intentó despejar sin fortuna y prácticamente se vio obligado a marcar (41'). La jugada nació de un gran ataque por la banda izquierda en el que participaron Cucurella y Yan Diomande.

Pero aún mejor fue el gol de la victoria poco antes del final, después del empate provisional de Raphinha (61'). Bellingham combinó movimientos característicos de la leyenda del Barça Andrés Iniesta y del icono del Real Madrid Zinedine Zidane en una sola acción e inició así un ataque que culminó cuando el tantas veces criticado Camavinga superó a Pau Cubarsí y, desde la línea de fondo, cedió un magnífico balón atrás a Mbappé, que marcó con facilidad (87').

«Clásico a lo Mbappé», escribió, por ejemplo, el diario italiano La Repubblica sobre el francés, que «silenció el Camp Nou». Como era de esperar, todos los titulares y comentarios presentaron a Mbappé como el líder y el hombre decisivo del Real Madrid, pero él prefirió compartir los elogios.

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¿Qué dijeron Kylian Mbappé, José Mourinho y Hansi Flick?

«Todo el mundo sabe que me gusta marcar goles», dijo el jugador de 26 años la noche anterior a la entrega del Balón de Oro al canal de televisión del club. «Pero lo más importante es la victoria del equipo, y creo que nos dará mucha confianza como grupo. La estrella fue el equipo».

Mbappé vio «un partido para hombres de verdad» y una victoria que «dio una buena señal». «Mi equipo hizo un partido extraordinario, muy organizado, con mucha concentración y valentía para salir jugando desde atrás ante un equipo que presiona muchísimo», analizó Mourinho. El técnico había estado sometido a una gran presión tras sumar dos derrotas en los nueve partidos anteriores de Liga y ante la posibilidad de quedar a nueve puntos si perdía en Barcelona.

Hansi Flick, homólogo de Mourinho en el banquillo rival, intentó hacer una valoración lo más pragmática posible del resultado. «Las derrotas forman parte del juego», dijo el exseleccionador alemán. «Es la primera derrota en LaLiga; antes habíamos ganado nueve veces seguidas. Esa es la perspectiva que debemos mantener».

Flick señaló que a su equipo «le faltó frescura», una valoración aplicable también a Lamine Yamal, por lo demás sobresaliente esta temporada. Frente a quien probablemente sea el rival más incómodo que puede encontrarse un extremo derecho en todo el mundo, su compañero en la selección española Cucurella, el jugador de 19 años no mostró en ningún momento la alegría ni el dinamismo que lo habían llevado a sumar ocho goles y seis asistencias en los nueve partidos anteriores de LaLiga.

«¡Madrid ha vuelto!» y «¡Madrid está de vuelta!», titularon Marca y AS, y tienen razón. El impulso ha cambiado de bando, aunque el Barcelona, que no logró firmar un inicio de temporada sin precedentes con diez victorias consecutivas, sigue liderando la Liga española. Y, por cierto, no por delante del Real Madrid, sino del Atlético de Madrid.

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