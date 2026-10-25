El mundo del fútbol estará pendiente el lunes del barrio londinense de Walthamstow, donde por la noche se entregará el Balón de Oro en el Palladium Theatre de Oxford Circus. No son pocos los expertos que sitúan al delantero del Bayern de Múnich Harry Kane en lo más alto, pero Magath no opina lo mismo.

El técnico de 73 años, que dirigió al club más laureado de Alemania entre 2004 y 2007, otorgaría el codiciado premio al mejor futbolista del mundo, contra todo pronóstico, a Marc Cucurella, que seguramente no figura entre los favoritos de las casas de apuestas.

«Es un lateral izquierdo de clase mundial, siempre está ahí, tiene un gran despliegue físico y prácticamente no pierde ningún duelo», explicó Magath a Bild. «Cierra su banda y también se incorpora al ataque. Tuvo un papel importante en el título mundial de España».

Sin embargo, la elección de Cucurella sería muy sorprendente, ya que, además de Kane, hay otros favoritos de primer nivel, como Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Michael Olise. Además, han pasado ya 20 años desde que un defensa ganó por última vez el Balón de Oro: Fabio Cannavaro.

¿Qué dijo Felix Magath sobre Rodri y Fabián Ruiz?

Magath situó, por cierto, en segundo lugar a Rodri, que «es quien marca el ritmo en el centro del campo de España y ya fue elegido con razón mejor jugador del torneo en el Mundial». Para el tercer puesto, Magath se decanta por Fabián Ruiz, del Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones.

«Es el tercer campeón del mundo español en mi lista de favoritos», subrayó Magath. «Es un gran compañero para Rodri y también contribuye al equilibrio y la estabilidad del juego. Además, ganó la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain».